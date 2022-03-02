Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» заключил договор на выполнение работ по тепловой аэросъемке тепловых сетей г. Минска.

“Работы по тепловой аэросъемке будут выполняться с помощью вертолета Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (МЧС).

В настоящее время МЧС получило все разрешительные документы на выполнение данного вида работ для выявления тепловых аномалий (повреждение, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов и т.д.) с использованием специальных приборов, в результате которого будет составлена таблица предварительных оперативных результатов. МЧС самостоятельно принимает решение, в какое время необходимо совершать облет.

О более конкретной дате проведения аэросъёмки тепловых сетей г. Минска РУП «Минскэнерго» проинформирует дополнительно”, — говорится в сообщении.

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