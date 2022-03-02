Стрелка на карте в сторону Молдовы – ошибка

Из-за карты боевых действий, опубликованной пресс-службой Александра Лукашенко, на которой одна из стрелок предполагаемого наступления нацелена прямиком на Тирасполь, посла Беларуси вызвали в МИДЕИ для объяснений

Опубликованное пресс-службой Александра Лукашенко фото карты боевых действий всколыхнуло всю Молдову. Речь идет о самой южной из стрелок предполагаемого наступления, нацеленной прямиком на Тирасполь.

Сегодня, 2 марта, госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан вызвал для объяснений посла Республики Беларусь Анатолия Калинина.

– Да, состоялась встреча госсекретаря МИДЕИ Руслана Болбочана и посла Республики Беларусь Анатолия Калинина в нашем министерстве. – подтвердил для «Комсомолки» пресс-секретарь ведомства Даниэл Водэ. – Господин посол отметил некорректное предоставление информации из министерства обороны Беларуси. И в этом контексте наш госсекретарь подчеркнул необходимость публичного комментария посольства Республики Беларусь, который позволил бы это недоразумение понять. Чтобы не было дезинформации.

Наши коллеги из посольства Республики Беларусь готовят соответствующий пресс-релиз. Посол отметил, что это просто некорректное предоставление информации со стороны министерства обороны.

Куда должна быть в таком случае нацелена “правильная” стрелка он не сказал.

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