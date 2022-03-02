Работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники в праздничные и выходные дни с 5 по 8 марта будет организована по особому графику, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.

Так, 5 марта 2022 г. работа организуется по графику субботы, 6 марта 2022 г. — по графику выходного дня, 7 марта 2022 г. — по графику работы в субботний день, 8 марта 2022 г. — по графику работы в праздничный день, 12 марта 2022 г. — по графику рабочего дня.

Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику: 5 марта 2022 г. — по графику работы в субботний день; 6 марта 2022 г. — по графику выходного дня; 7 марта 2022 г. — по графику рабочего дня; 8 марта 2021 г. — по графику работы в праздничный день; 12 марта 2022 г. — по графику работы в субботний день.

При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемическая ситуация и объемы медицинской помощи. Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности, уточнили в Минздраве.

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