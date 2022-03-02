Сергей Калякин: военные действия должны быть немедленно остановлены

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР» В СВЯЗИ С РОССИЙСКО-УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ КОНФЛИКТОМ
24 февраля 2022 года Российская Федерация начала военную спецоперацию, целью которой заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Мировое сообщество квалифицирует военные действия России против Украины как войну. Несколько дней боевых действий показали, что ничего кроме гибели военных с обеих сторон, ничего кроме гибели мирного, гражданского населения Украины, ничего кроме разрушений, война не несет. Да и по определению война не может нести ничего позитивного.
Белорусская партия левых «Справедливый мир»:
считает, что военные действия должны быть немедленно остановлены;
приветствует тот факт, что стороны конфликта сели за стол переговоров, и только на этом пути видит позитивное развитие событий и разрешение противоречий между Россией и Украиной;
выступает категорически против того, чтобы Республика Беларусь и ее народ были втянуты в военный конфликт;
призывает власти России и Беларуси прекратить преследование людей, выступающих за мир, и немедленно освободить всех граждан, задержанных за участие в антивоенных акциях.
1 марта 2022 года
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!