Сразу два главных мировых производителя авиатехники Boeing и Airbus заявили о прекращении обслуживания российских авиакомпаний и остановку поставок комплектующих. О том, что это значит для российской (и белорусской) авиации Смартпресс поговорил с авиационным экспертом на условиях анонимности.

«Самолёт может летать без ремонтов и несколько лет. Но это же транспортное средство, любая деталь может отказать в любой момент», – пояснил собеседник.

По его словам, каждая компания имеет свой пул запчастей. Но предусмотреть все невозможно. Выйти из строя может любое оборудование, начиная от резины на колёсах шасси и заканчивая радиолокационным.

Российский центр техобслуживания и ремонта авиатехники самостоятельно может «делать чеки» – производить различные виды техобслуживания. «Было б на чём и с чем», добавил эксперт. При этом он не исключил, что найдутся «смельчаки, которые попытаются поставлять комплектующие в обход санкций». «Но это сразу бешеное удорожание авиаперелетов, в несколько раз», – констатировал он.

Говоря о возможности России перейти на самолеты отечественного производства, например на Суперджет, собеседник заметил, что в этих судах «тоже запчасти иностранные – радиолокационное оборудование».

«Это как в советские времена. Ту-154 останавливались, когда запчасти кончались», – добавил он.

Авиапарк главного авиаперевозчика России – Аэрофлота, согласно информации на официальном сайте составляют самолёты семейства Airbus А320, Boeing 737-800 и Boeing 777-300ER.

По состоянию на 01.02.2022 в Аэрофлоте эксплуатируется 186 самолётов, средний возраст ВС составляет 6,2 лет. Из них 118 Airbus и 59 Boeing. Российские региональные самолеты Sukhoi Superjet 100 у компании только 9.

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