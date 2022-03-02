Численность людей на железнодорожном вокзале в разы превышает его пропускную способность, отметил Андрей Садовой.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил во время телемарафона на украинских телеканалах, что в последний раз такая нагрузка на Львовский вокзал была во время Второй мировой войны, пишет КорреспонденТ.net.

“Нетипичная нагрузка на наш железнодорожный вокзал. Потому что в последний раз, на самом деле, такая нагрузка была только во время Второй мировой войны. Очень много людей. И в разы больше, чем есть пропускная способность. Но нам удалось навести порядок и даем возможность людям, питание привозим, воду привозим”, – сказал Садовый.

Он также рассказал, что людей, которые приезжают во Львов из других городов, расселяют, в частности, в студенческих общежитиях и в спортзалах школ.

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