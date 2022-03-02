Месть Путина «русскому Харькову»

Украинский Харьков в последние дни оказался в аду. В аду войны. В аду «русской весны». И многие не понимают, почему с таким остервенением русская авиация бомбила город, который еще недавно в пропагандистских ток-шоу называли «русским».

Очень похоже, что это была месть за разбитые планы блиц-крига, за надежды, что если не вся Украина, то хотя бы восточная ее часть будут встречать русских солдат как освободителей, с горилкой и варениками. Особые надежды были именно на Харьков. И вот почему.

ЛНР, ДНР, ХНР

Харьков — второй по численности населения город Украины. В СССР был крупнейшим центром танко-, тракторо-, турбиностроения и третьим по величине индустриальным, научным и транспортным центром. Это действительно русскоязычный город, в котором живут выходцы из всего Советского Союза. Много этнических русских.

Многие уже подзабыли, что вместе с ЛНР и ДНР в 2014-м огонь сепаратизма пытались разжечь и здесь. Более того, было даже объявлено о создании Харьковской народной республики. Но через считанные часы областную администрацию, в которой сосредоточились пророссийские сепаратисты, взяли штурмом спецназовцы из Винницкой области, тем самым положив конец попытке установить в Харькове «русский мир».

Напомним, как развивались события.

Над Харьковом был поднят, но очень быстро спущен российский флаг

После того, как в Киеве случился Майдан, именно в Харькове пытались организовать всеукраинский антимайдан. Тогда в местном Дворце спорта организовали съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины, на котором ждали Виктора Януковича. Готовились к реваншу. Готовились, что «законного президента» будут возвращать в Киев. Но Янукович так и не приехал.

Евромайдан и Антимайдан какое-то время сосуществовали в городе мирно, пока на митинги не стали приезжать «туристы из России». Именно в Харькове в 2014-м произошли события, которые всколыхнули всю Украину. После одного из столкновений антимайдановцы устроили евромайдановцам «коридор позора», поставили на колени, избивали, унижали, издевались.

Эти кадры вызвали в России горячие аплодисменты. И дальше пошло по нарастающей.

Кульминацией еженедельных митингов Антимайдана в центре Харькова стал митинг 6 апреля 2014 года, на котором было много российских флагов. В определенный момент кто-то из выступающих объявил областному совету ультиматум: он должен собраться на внеочередную сессию до девяти часов вечера. А из динамиков одной из двух сцен митинга зазвучало “Вставай, страна огромная!” Под звуки этой песни сотни людей пошли на кордон милиции, который выстроился вокруг здания обладминистрации. Несколько минут толкотни и под возгласы “Милиция с народом!” пророссийские активисты оказались внутри.

На следующий день стало ясно, что события в Харькове не были экспромтом, и что под контролем пророссийски настроенных митингующих находится не только Харьковская, но и Донецкая обладминистрация, а также Луганское управление СБУ.

ХНР в итоге была оказалась второй самопровозглашенной “народной республикой” на территории Украины. ДНР, о создании которой было объявлено в Донецке, опередила Харьков на несколько часов. В Луганске об образовании своей республики тогда еще только думали.

«Усмирять Харьков» вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Действовал жестко, Винницкий спецназ справился с задачей отлично, главари самопровозглашенной ХНР оказались в СИЗО.

Кстати, тогдашний губернатор Харькова Игорь Балута позже вспоминал, что за час до начала штурма ему прямо в рабочий кабинет неожиданно позвонил Владимир Жириновский. “Суть разговора такова. Он говорит: надеюсь, вы не будете жестоко обращаться с русскоязычными, пророссийски настроенными гражданами. Я отвечаю: вешать на столбах их никто не будет, все будет элегантно”, — вспоминал Балута.

И тем не менее Харьков еще долго не давал покоя российским сепаратистам. Так, лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко (в 2018-м его взорвали то ли свои же, то ли сотрудники СБУ – версии разнятся) говорил об амбициозных планах “взятия” Харькова. “Нас там ждут люди. У нас там много своих”, – утверждал Захарченко.

«Русский мир» это война

Впрочем, многие так считали. Многие в России (и даже в Украине) верили в этот миф и говорили, что «Харьков затаился».

Видимо, эту байку ввели в уши и Владимиру Путину. Но атака на Харьков не оказалась легкой прогулкой. Только на третий день российским военным удалось войти в Харьков. Только город встретил их не варениками с горилкой, а уличными боями. «Работают ВСУ, нацполиция, тероборона, идет полная зачистка города от врага», – сообщили местные власти. Зачистили, взяли под свой полный контроль. Именно после этого начались авиационные обстрелы и бомбардировки… Страшные, жестокие. И центра города, и жилых кварталов.

Москва настаивает, что российские вооруженные силы не угрожают мирному населению Украины и обстреливают только объекты военной инфраструктуры. Но фото и видео говорят сами за себя.

Ни в Украине, ни конкретно в Харькове люди не ждали русскую армию как армию-освободительницу. Даже те, у кого в 2014-м были иллюзии, уже увидели, что принес «русский мир» в ЛНР, ДНР, Абхазию, Южную Осетию. И только Путин из своего бункера не увидел главного: ни украинцы, ни русские, живущие в Украине, не хотят такой жизни. Они готовы умирать, но отстоять свое право жить по-другому.

Иван СМОЛЯК

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