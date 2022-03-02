Клайпеда разрывает побратимские отношения с российскими и белорусскими городами. До последнего времени морская столица Литвы являлась партнером Калининграда, Череповца и Могилева.

«Калининград и Череповец в России, Могилев – в Беларуси. Это все еще партнеры Клайпеды, сотрудничество с которыми в контексте жестокой агрессии против Украины больше невозможно. В начале агрессии я отправил всем главам этих городов и городским советам послания о категорическом неприятии проводимой против Украины агрессии, призвав их сопротивляться подобным действиям и войне, которую ведут с их территории… Реакции, понятно, никакой не было», – написал на своей страничке в Facebook мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Городской совет был информирован о позиции мэра в воскресенье, 27 февраля. Руководители фракций солидарны с мнением градоначальника. Официальные отношения с Калининградом, Череповцом и Могилевом будут разорваны в ближайшее время внеочередным сессионным решением.

Одновременно мэр города призвал выразить поддержку Одессе – городу-партнеру Клайпеды. В. Грубляускас дал соответствующее распоряжение чиновникам горадминистрации, которые должны выдвинуть предложение о переименовании одного из общественных пространств – площади, улицы, аллеи, парка, сквера или другого участка – в честь Одессы.

Таким образом Клайпеда выразит «твердую поддержку и солидарность с украинским портовым городом, с которым нас связывают исключительно дружественные и теплые связи».

Клайпеда и Калининград стали городами-побратимами в 1993 году. С Могилевом – в 1997 году. О том, когда началось партнерство с Череповцом, на сайте самоуправления информации нет.

Отметим, что в 2014 году Витаутас Грубляускас был против решения разорвать побратимские отношения с российскими городами. Тогда мэр призывал воздержаться от радикальных мер, но сегодня ситуация, по его мнению, принципиально иная.

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