Результаты прошедшего в Беларуси референдума по изменению Конституции мало кого волнуют в республике по ряду причин.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень.

По его словам, существует как минимум три объективных фактора, повлиявших на безразличное отношение белорусов к конституционному референдуму.

Во-первых, отмечает он, после 2020 года большинство белорусов «прочувствовало на себе, чего стоят цифры ЦИК».

Во-вторых, продолжает Черечень, старая и новая Конституции ничем не отличаются.

«Новая Конституция является “технической” и нужна была только для того, чтобы отвлечь людей от действительно важных проблем внутри нашего общества. Ни один из сторонников досрочного голосования и в целом голосования за новую Конституцию не смог привести ни одного довода за новую Конституцию, кроме тех тезисов, которые транслировала государственная пропаганда, но которые не имеют никакого отношения к новой Конституции. По факту люди даже не понимали, за что они голосуют. К сожалению, эта проблема не только этого референдума», – пояснил он.

В качестве третьей причины политик называет конфликт на Украине.

«Мы втянуты в военный конфликт с братским народом. Людей сейчас волнует война в Украине, и то, что власть Беларуси предоставила нашу территорию для военного удара по Украине вооружённым силам РФ. Мы всегда были нейтральным государством и гордились этим, а сейчас для международного сообщества и Украины лично стали страной-пособником агрессора. Не дай Бог, власть решится отправить в зону военного конфликта наших солдат. Белорусский народ этого Лукашенко никогда не простит. Да, я понимаю, что война идёт с 2014 года, но после признания ЛНР и ДНР отправка миротворческого контингента РФ на территорию этих регионов была бы гораздо более логична, чем начало войны России и Украины. Происходящее сейчас шок и боль для всех», – констатировал он.

Напомним, что 27-го февраля в Беларуси прошел референдум по поправкам в Конституцию. Согласно предварительным данным ЦИК, за внесение изменений в Конституцию Беларуси проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей.

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