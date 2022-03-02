Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года снизился на 1,5%, за год – на 3,5%, свидетельствуют данные Белстата. Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта в среднем на 6,3%. В 2022 году на выплату пенсий направят около 16 млрд. рублей, пишет Myfin.by.

Четыре месяца падения

Реальный размер пенсий в Беларуси после прошлогоднего сентябрьского повышения снижается четвертый месяц подряд.

По данным Белстата, в январе 2021 года он уменьшился на 1,1%, феврале – на 1,9%, марте – на 0,7%, апреле – также на 0,7%, мае – на 0,4%, июне – на 0,7%, июле – на 0,1%. В августе рост составил 0,1%, сентябре – 5%. Потом опять началось снижение: в октябре – на 0,9%, ноябре – на 0,6%, декабре – на 1,1%.

С 1 сентября 2021 года в соответствии с указом от 20 августа были повышены все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Перерасчет пенсий был произведен более чем 2,4 млн. пенсионерам. До конца прошлого года на это было направлено 306,8 млн. рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году – порядка 14,8 млрд. рублей. В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий были повышены на 7%. Однако инфляция за месяц «съела» повышение.

В результате нового повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте 2022 года составит 580 рублей (включая надбавки и доплаты) и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 года. Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на 34 рубля, темп роста – 106,3 процента. В Минтруда обращают внимание, что увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии.

На повышение пенсий будет направлено 75,7 млн. рублей в месяц, 757 млн. рублей до конца года. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка 16,1 млрд. рублей.

Средний размер назначенных пенсий в январе 2022 года составил 514,4 рубля, что в 2,4 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров и 34,8% к средней зарплате.

Добровольное накопление. Уже скоро

Напомним, 27 сентября прошлого года Александр Лукашенко подписал указ «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Указом с 1 октября 2022 года вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Как пояснили в Минтруда, право участвовать в новом страховании предоставляется работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда соцзащиты населения. Вступать в новую программу можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Уплачивать дополнительные взносы на накопительную пенсию работники будут за счет собственных средств. При этом задействуется механизм государственного софинансирования будущей накопительной пенсии. Работник наряду с обязательным 1-процентным взносом в бюджет фонда может, по желанию, уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию по выбранному им тарифу, но не более 10 процентов от фактического заработка. В случае участия работника в данной программе работодатель обязан будет уплатить дополнительный взнос на накопительную пенсию— соразмерно тарифу взноса работника, но не более 3 процентных пунктов. При этом общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличится. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28-процентного страхового взноса на пенсионное страхование.

Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии будет осуществляться республиканским унитарным страховым предприятием «Стравита». Работники, желающие формировать дополнительную накопительную пенсию, смогут с 1 октября 2022 года подавать заявление и заключать договор непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт страховщика. Дополнительные взносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника. В связи с уплатой взносов на дополнительную накопительную пенсию работнику предоставляется льгота по подоходному налогу. При достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение 5 или 10 лет (по выбору гражданина). Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии.

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