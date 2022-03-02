На прошлой неделе появилась информация о том, будто некоторые российские автозаводы закрываются. Пока это касается только производства Renault и АвтоВАЗа, причём пресс-службы обещают, что приостановки будут лишь временными. Кроме того, по информации российских СМИ, некоторые международные автоконцерны, в частности Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, высказались о желании ограничить поставки в РФ. Речь, скорее всего, о моделях, которые не производятся на территории России (к примеру, VW Teramont, Touareg, Amarok, Golf, Passat Alltrack, Caddy и другие).

Очевидно, ситуация не может не коснуться Беларуси.

По поводу вероятных финансовых рисков и роста цен на машины av.by попросил дать комментарий экс-главу правления Белорусской автомобильной ассоциации, директора ООО «Активлизинг» Сергея Евгеньевича Михневича.

Автобизнес получил сильнейший удар

— Пока непонятна общая ситуация с курсами валют, о ценообразовании речи не идёт. До стабилизации финансовой политики продавец и производитель не будут способны сформировать правильные цены отгрузки и реализации. При девальвации национальной валюты стоит ожидать коррекции цен, но на какую величину — неизвестно, — рассказал он.

По словам экс-руководителя БАА, в дальнейшем возможно и возвращение прежних цен. Кроме того, коррекция стоимости уже завезённых в страну авто маловероятна (разве что в случае, если ещё не произведены расчёты по внешнеторговым договорам).

Общая ситуация влияет также на сборочное производство — из-за остановки импорта запчастей.

— Машин в принципе может не быть, — подчеркнул эксперт. — Какое-то время дилерские центры могут работать без авто — заниматься только обслуживанием.

Соответственно, это вызовет увеличение цен на рынке автомобилей с пробегом. Однако в данной ситуации главный совет Сергея Михневича — не поддаваться панике.

— Стоит успокоиться. Необходимо подождать, пока ситуация стабилизируется, — порекомендовал он.

Некоторые эксперты и вовсе считают: автобизнес получил сильнейший удар, неизвестно, как скоро оправится. Перекрытие каналов поставок запчастей способно вызвать полную остановку производства. И если, к примеру, раньше паузы в работе АвтоВАЗа были единичны, то теперь могут стать плановыми.

Кроме того, Беларусь никогда не воспринималась как отдельный самостоятельный авторынок, поэтому под ударом и зарубежные импортёры, которые поставляют нам авто напрямую из своих стран.

— Держитесь за свои машины — новых не купите, — на прощание посоветовали нам.

Рынок подержанных машин

Военный конфликт вносит серьезные коррективы во многие сферы жизни. Это касается и рынка подержанных автомобилей из-за границы, который в ближайшее время могут ожидать значительные изменения. Что происходит сегодня, Автобизнесу рассказали специалисты, занимающиеся доставкой и продажей “вторички”.

“Спрос на автомобили из Европы упал. Все на паузе. С 24 февраля поступают считаные звонки, но в основном людям просто интересно, что происходит. То есть полное отсутствие действий, направленных на покупку, – поделился своим видением ситуации руководитель отдела продаж компании, работающей в сфере доставки под заказ автомобилей из Европы. – В то же время границы открыты, банковские переводы осуществляются при условии, что банк, через который производится платеж, не под санкциями. Технически осуществить покупку авто за границей возможно.

Что касается внутреннего рынка, то ситуация похожая: пауза и штиль, но здесь есть понимание, что при условии резкого падения российского рубля модели, которые предлагаются у восточных соседей, могут просесть в цене. По данным авто мой прогноз – на снижение стоимости в валютном эквиваленте.

В то же время машины, которые безальтернативно привозятся из Европы (“электрички”, универсалы, минивэны и пр.), в цене, скорее всего, если и упадут, то незначительно. В самой Европе по-прежнему дефицит полупроводников, что сказывается на ценах и доступности новых авто. В таких условиях цены на автомобили с пробегом остаются прежними, последние события их пока никак не откорректировали.

О перспективах говорить сложно: все очень сильно будет зависеть от санкций и курсов валют. Пока нужно ждать. Если для белорусов также отключат SWIFT, наш рынок может оказаться в ситуации 2015 года, когда он на 95 процентов состоял из машин, привезенных из РФ. Под рынком я имею в виду авто не старше пяти лет”.

“Пока работаем в штатном режиме”

Другие представители рынка оказались куда менее разговорчивыми:

“Объем запросов на покупку с аукционов сейчас значительно сократился, и мы прекрасно понимаем это. Пока работаем в штатном режиме. Все наши усилия сейчас сконцентрированы на доставке текущих заказов: чтобы все машины доплыли, чтобы клиенты их получили в руки. Это сейчас самое важное для нас”, – рассказали в AutoGroup.

“Большинство покупателей затаилось”

“Большинство потенциальных покупателей затаилось. Но все же остались единицы тех, кто звонит и интересуется. Возможно, они не читают новости или им все равно – жизнь продолжается. Пока никто из обратившихся к нам за доставкой автомобиля из Европы не отказался от покупок, видимо, еще выжидают. Те машины, которые уже куплены для наших клиентов, планируем забирать на этой неделе, но точной информации нет. Пока добавить нечего”, – сообщил представитель еще одной компаний, осуществляющей доставку автомобилей из Европы.

“Вообще ничего не понятно”

Руководитель одного из столичных автохаусов оценил ситуацию кратко, но емко: “### его знает, честно. Вообще ничего не понятно. Не сегодня”.

Рынок подержанных автомобилей из Европы и США застыл в неопределенности. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах редкий человек сегодня решится потратить 15-20 и более тысяч долларов на покупку свежей машины. А дальнейшее развитие ситуации большинство экспертов прогнозировать не берется – слишком много неизвестных. Все в ожидании.

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