В последние пару дней всё более активно украинскими источниками разгоняется тема нападения Беларуси на Украину. Якобы белорусские военные уже там и активно участвуют в операции. Блогеры блогерами, но на сайте военной разведки Украины приводятся списки личного состава 61-й истребительной авиабазы ВС РБ, которые якобы бомбят «территорию Украины и убивают мирных граждан» (без каких либо доказательств). В списках есть даже Марфицкий с Журавлевичем, погибшие в 2009 году. Внизу страницы приписка: «Эти военные преступники будут уничтожены!».

Это я к чему? Сейчас самое последнее дело для украинских властей – это провоцировать Лукашенко. При всём понимании его союзничества с РФ, он единственный, кто может помочь хоть как-то смягчить ситуацию в войне и перевести решение конфликта в дипломатическое русло. Потому что сам кровно в этом заинтересован – для удержания страны к сползанию в региональную войну и сохранения возможности для манёвра. Естественно, войну он не остановит и планы российского Генштаба не поменяет. Но он вполне может поспособствовать хотя бы минимальным гарантиям для украинского руководства и самому процессу переговоров. Опыт у него в этом есть.

В противном случае белорусские ВС могут внести существенный вклад в войсковую операцию, отсекая как минимум пути снабжения ВСУ со стороны Запада и делая тем самым невозможным всю ту военную помощь Запада (вооружения и военная техника), о которой так много сейчас говорят. Поэтому я бы крепко подумал перед тем как делать неосторожные заявления и тем более угрожать. Попытки украинского руководства интернационализировать конфликт понятны. Но сейчас уже кристально очевидно, что у Украины нет военных союзников и реальной военной помощи (войсками) не будет. Поэтому не ясно, зачем создавать себе дополнительные угрозы собственными руками. Ради чего?

В дополнение к предыдущему посту. Не вполне понятны и стоны с заламыванием рук по поводу «удара в спину» Украине Беларусью в исполнении украинских и ряда особо невероятных белорусских граждан. Причины того, что Лукашенко дал добро на проход российских войск через белорусскую территорию должны быть им понятны и очевидны.

В 2014 году Лукашенко сильно помог Украине, обеспечив безопасность северной границы, выступив посредником между российским и украинским руководством, всячески способствовал переговорам, Крым с ЛДНР не признал, исправно поставлял так нужные для украинской армии дизель и авиационный керосин, к российским санкциям против Украины не присоединился. И это всё под постоянным давлением со стороны восточного союзника.

И что он получил в 2020-2021 гг. от Киева? Непризнание выборов, поддержку антиправительственных протестов и оппозиционных центров, введение санкций (даже не присоединение к западным санкциям, а введение собственных поперёд ЕС и США), наконец авиаблокаду, которая в старые добрые времена уже стала бы casus belli. Думаете кто-то из украинского гражданского общества тогда посыпал голову пеплом и говорил про удар в спину? Я лично такого не припомню.

Денис МЕЛЬЯНЦОВ, политолог, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог».

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