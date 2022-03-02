162 нобелевских лауреата призывают Россию вывести свои войска из Украины

В частности, они выражают свою поддержку украинскому народу и свободному независимому государству Украина перед лицом российской агрессии.

162 нобелевских лауреатов призывают Российскую Федерацию вывести свои войска из Украины.

Об этом говорится в открытом письме нобелевских лауреатов, пишет УНИАН.

В частности, они выражают свою поддержку украинскому народу и свободному независимому государству Украина перед лицом российской агрессии.

“Подобно тому, как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя подобные трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало необоснованную военную агрессию – ничто иное, как войну против соседнего государства, Украины. Здесь мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что русский народ играет свою роль в этой агрессии”, – говорится в письме.

В связи с этим, нобелевские лауреаты осуждают российские военные действия и отрицание президентом РФ Владимиром Путиным самой легитимности существования Украины.

“Всегда есть мирный путь разрешения споров. Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что “Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства”. Оно игнорирует Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и действующие границы Украины”, – отмечается в письме.

Нобелевские лауреаты убеждены, что “развязывание войны, как сделали президент Путин и его приспешники, – это смутный, кровавый и непродуктивный путь к будущему”.

Также сказано, что российское вторжение запятнало международную репутацию российского государства на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения.

“Сотни украинских воинов, русских солдат и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины”, – отмечается в письме.

Под этим письмом подписались нобелевские лауреаты разных лет по химии, физике, медицине, экономике, литературе (в том числе Кадзуо Ишигуро, Эльфриде Елинек, Герта Мюллер, Воле Шоинка) и мира (в том числе Далай-лама XIV, Хуан Мануэль Сантос, Джоди Уильямс, Кайлаш Сатъярти, Карлуш Белу, Ширин Эбади, Лейма Гбови, Тавакуль Карман, Мария Ресса, Оскар Ариас).