УКРАІНА. ШОСТЫ ДЗЕНЬ ВАЙНЫ (АНЛАЙН)

Шосты дзень баявых дзеянняў ва Украіне…

(АБНАЎЛЯЕЦЦА)

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General Motors и Volkswagen приостановили поставки машин в Россию.

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Вслед за Disney и Warner Bros. из России уходит Sony Pictures: компания отменила в России премьеру “Морбиуса” от Marvel с Джаредом Лето.

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Под Киевом под обстрел попало здание частного роддома “Адонис”, об этом сообщил генеральный директор сети Виталий Гирин.

“Повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и безопасности. Это точно. Со мной и семьей все ок!”

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Китайские поставщики продукции стали требовать от российского бизнеса 100-процентную оплату товара при покупке.

Раньше во многих случаях партнеры из Китая предоставляли бизнесу рассрочки оплаты. Сейчас такие льготы убрали из-за сильного падения курса рубля и дальнейшей неопределенности. Поставщики не хотят рисковать, поэтому просят деньги до отгрузки продукции, передает Znak.com.

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Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, что российская военная колонна, достигшая окраин Киева, даже длиннее, чем предполагалось ранее.

Maxar указывает, что колонна имеет длину более 64 км

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Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson приостанавливают бизнес в России.

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В Ахтырке разбомбили военскую часть. Погибли 70 украинских солдат, сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Продолжается разбор руин здания воинской части.

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Что произошло за ночь

Херсон полностью или почти полностью окружен российскими войсками и начал испытывать перебои с продовольствием, сообщила местная журналистка. Сообщалось также о попытке штурма. До сих пор поступают сообщения о присутствии российских войск в черте города, пишет BBC News.

Киев и Харьков остаются в руках украинцев. Но в окрестностях Киева наблюдается большая и растущая группировка боевой техники – колонна машин растянулась на десятки километров.

Платежная система Mastercard отключила многие российские финансовые учреждения, попавшие под санкции западных стран из-за нападения России на Украину

Несколько голливудских компаний, включая Disney и Warner Bros, приостановили прокат своих фильмов в российских кинотеатрах

Национальная хоккейная лига разорвала всякие деловые отношения с Россией

Министерство обороны спустя пять дней после начала войны подготовило поправки в закон о ветеранах, наделяющие ветеранскими льготами участников “специальной операции” на территории Украины и отколовшихся от нее республик. На эти льготы в текущем году предлагается выделить больше 5 млрд рублей.

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24 февраля 2022 года около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация».

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