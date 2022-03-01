УКРАІНА. ШОСТЫ ДЗЕНЬ ВАЙНЫ (АНЛАЙН)

Шосты дзень баявых дзеянняў ва Украіне…

(АБНАЎЛЯЕЦЦА)

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General Motors и Volkswagen приостановили поставки машин в Россию.

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Вслед за Disney и Warner Bros. из России уходит Sony Pictures: компания отменила в России премьеру “Морбиуса” от Marvel с Джаредом Лето.

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Под Киевом под обстрел попало здание частного роддома “Адонис”, об этом сообщил генеральный директор сети Виталий Гирин.

“Повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и безопасности. Это точно. Со мной и семьей все ок!”

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Китайские поставщики продукции стали требовать от российского бизнеса 100-процентную оплату товара при покупке.

Раньше во многих случаях партнеры из Китая предоставляли бизнесу рассрочки оплаты. Сейчас такие льготы убрали из-за сильного падения курса рубля и дальнейшей неопределенности. Поставщики не хотят рисковать, поэтому просят деньги до отгрузки продукции, передает Znak.com.

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Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, что российская военная колонна, достигшая окраин Киева, даже длиннее, чем предполагалось ранее.

Maxar указывает, что колонна имеет длину более 64 км

УКРАІНА. ШОСТЫ ДЗЕНЬ ВАЙНЫ (АНЛАЙН)
Спутниковый снимок от Maxar Technologies

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Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson приостанавливают бизнес в России.

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В Ахтырке разбомбили военскую часть. Погибли 70 украинских солдат, сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Продолжается разбор руин здания воинской части.

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Что произошло за ночь

  • Херсон полностью или почти полностью окружен российскими войсками и начал испытывать перебои с продовольствием, сообщила местная журналистка. Сообщалось также о попытке штурма. До сих пор поступают сообщения о присутствии российских войск в черте города, пишет BBC News.
  • Киев и Харьков остаются в руках украинцев. Но в окрестностях Киева наблюдается большая и растущая группировка боевой техники – колонна машин растянулась на десятки километров.
  • Платежная система Mastercard отключила многие российские финансовые учреждения, попавшие под санкции западных стран из-за нападения России на Украину
  • Несколько голливудских компаний, включая Disney и Warner Bros, приостановили прокат своих фильмов в российских кинотеатрах
  • Национальная хоккейная лига разорвала всякие деловые отношения с Россией
  • Министерство обороны спустя пять дней после начала войны подготовило поправки в закон о ветеранах, наделяющие ветеранскими льготами участников “специальной операции” на территории Украины и отколовшихся от нее республик. На эти льготы в текущем году предлагается выделить больше 5 млрд рублей.

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24 февраля 2022 года около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация». 

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