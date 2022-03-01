Представители российской ресторанной индустрии, гастро-журналисты и шеф-повара написали открытое письмо, в котором высказались против военных действий в Украине.

Письмо, размещенное в соцсетях, уже подписали десятки представителей ресторанной сферы РФ, пишет Смартпресс.

“Мы люди очень мирной и совсем аполитичной профессии – мы просто кормим людей. Но сейчас мы не можем стоять в стороне”, – говорится в письме.

“Мы точно, знаем, что российскому и украинскому народу нечего делить. Борщ и котлеты по-киевски – это такое же наше общее достояние, как Гоголь и Шевченко. Мы точно знаем, что лозунг “пушки вместо масла” несет только горе и страдания. А то что сейчас происходит – это пир во время чумы. Кровавый пир. Мы хотим приносить радость всем”, – добавили там.

Авторы обращения просят “всех ответственных за принятие решений, как можно быстрее прекратить братоубийственную войну”.

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