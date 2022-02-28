Завершились переговоры России и Украины в Гомельской области, сообщают СМИ.

Первое заявление после переговоров. Украинская сторона: “Стороны уезжают для консультаций в столицы”

Михаил Подоляк:

  • Украина и РФ провели первый раунд переговоров.
  • Основная цель: прекращение огня на территории Украины.
  • Стороны определи ряд тем, по которым наметили определенные решения.
  • Ради их имплементации – стороны уезжают в столицы для консультаций.
  • Стороны договорились о втором раунде переговором с дальнейшим практическим развитием решений.

Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе, сказал Владимир Мединский.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА