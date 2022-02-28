Завершились переговоры России и Украины в Гомельской области, сообщают СМИ.
Первое заявление после переговоров. Украинская сторона: “Стороны уезжают для консультаций в столицы”
Михаил Подоляк:
- Украина и РФ провели первый раунд переговоров.
- Основная цель: прекращение огня на территории Украины.
- Стороны определи ряд тем, по которым наметили определенные решения.
- Ради их имплементации – стороны уезжают в столицы для консультаций.
- Стороны договорились о втором раунде переговором с дальнейшим практическим развитием решений.
Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе, сказал Владимир Мединский.
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