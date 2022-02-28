В последние годы Токио воздерживалось от термина “оккупация” и ограничивалось заявлениями, что на острова распространяется японский суверенитет.

Россия оккупировала южную часть Курильских островов, что противоречит международному праву, как и нападение на Украину. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма, пишет Korrespondent.net со ссылкой на ТАСС.

“Северные территории” (так в Японии называют южную часть Курил – ред.) оккупированы (Россией), и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину”, – подчеркнул Уяма в ходе дебатов в парламенте.

Как указало информагентство, японские власти в последние годы воздерживались от термина “оккупация”, описывая ситуацию вокруг южных Курил, и ограничивались заявлением, что “на эти острова распространяется японский суверенитет”.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.

Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

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