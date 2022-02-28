В Добруше два человека провалились под лед

27 февраля 2022 года в 14-46 поступило сообщение о двух тонущих людях на водоеме в г. Добруш, сообщает МЧС.

Когда работники МЧС Добрушского района прибыли на место было установлено, что два человека находятся на поверхности воды в 20 метрах от берега. В ходе предварительного разбирательства установлено, что мужчина 1950 г.р. и женщина 1952 г.р. занимались скандинавской ходьбой и решили сократить дорогу к дому по льду, и пересечении водоема провалились под лед.

Командир отделения пожарной аварийно-спасательной части Павел Васюков в спасательном жилете со средствами страховки проследовал по льду, подал средства спасения тонущим людям и удерживал их на поверхности воды до прибытия нештатной группы спасения на воде.

По прибытии группы начальник караула пожарной аварийно-спасательной части Дмитрий Кутра, пожарный Юрий Серов при помощи спасательной доски извлекли пострадавших из полыньи и доставили к берегу.

Одновременно с группой спасения осуществляли страховку спасателей начальник караула пожарной аварийно-спасательной части Алексей Титоренко, пожарный Артём Атрощенко, командир отделения Валерий Жариков и пожарный пожарной аварийно-спасательной части Александр Дорощенко. После спасения из воды пенсионеры были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

После осмотра медицинскими работниками с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» спасенные госпитализированы в больницу.

Справочно: инцидент произошел на водоеме шириной около 50 метров, глубиной от 1,5 до 3 метров.

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