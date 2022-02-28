УКРАІНА. ПЯТЫ ДЗЕНЬ ВАЙНЫ (АНЛАЙН)

Пяты дзень баявых дзеянняў ва Украіне…

(АБНАЎЛЯЕЦЦА)

⚡️Украина на переговорах выслушает все предложения России.

Об этом заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

“Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и её граждан”, — написал он в Facebook.

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Министр иностранных дел Албании Олта Джачка заявила об отказе национальной футбольной сборной играть с россиянами до окончания агрессии РФ против Украины.

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Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых.

Минфин России вслед за ЦБ объявил о своем решении – он обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

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Начало торгов на Московской бирже отложено до 15:00 по Москве

Центральный банк России объявил, что торги на Московской бирже в понедельник начнутся не раньше 15:00 по Москве (полдень по Лондону), пишет BBC News.

Перед этим ЦБР перенес начало торгов с 9:30 на 10 часов утра.

В понедельник на Московской бирже ожидается обвал курса рубля и российского фондового рынка из-за серьезнейших санкций, введенных западными странами за нападение России на Украину.

ЦБР заранее принял меры против обвала фондового рынка, временно запретив продажу российских ценных бумаг иностранцами.

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Корея и Сингапур тоже введут санкции в отношении России

Южная Корея и Сингапур объявили, что тоже введут санкции против России – обе страны запретят экспорт продукции военного и двойного назначения, а Корея еще и поддержит отключение российских банков от SWIFT. Как сообщает Рейтер, о решении Южной Кореи присоединиться к западным странам и ввести санкции против России в понедельник объявило министерство иностранных дел этой страны. О намерениях Сингапура в понедельник в парламенте объявила министр иностранных дел Вивиан Балакришнан. “Сингапур намерен действовать в согласии с многими другими странами-единомышленницами и ввести против России соответствующие санкции и ограничения”, – цитирует министра газета Strait Times. Газета сообщает, что Сингапур введет ограничения на экспорт в Россию любой продукции, которая может быть использована против украинцев.

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В день референдума в Беларуси задержали 800 человек за нарушения общественного порядка

Об этом заявили в МВД республики.

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Рубль рухнул до исторического минимума. Биржевые торги акциями отложили

Утром в понедельник на фоне российского вторжения и санкций доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 рублей, курс евро подскакивал до 127 рублей, обратили внимание СМИ. Это исторические максимумы. Но главным показателем будет курс на биржевых торгах.

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Переговоры России и Украины должны начаться в течение часа

Об этом в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил представитель офиса Зеленского Федор Вениславский.

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Командующий Сухопутных войск ВС Украины-командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский:

“Сегодняшний день враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окраины столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем, и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая.

– Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Русские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей”.

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Стол переговоров, за которым в ближайшее время встретятся делегации России и Украины

Их принимает белорусская сторона.

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24 февраля 2022 года около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация».

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