Теперь белорусам сложнее вдвойне: мало того что почти никуда не вылететь из своей страны, много государств закрыли свое небо и для российских авиаперевозчиков. Рассказываем, что отменяется, переносится и приостанавливается, пишет Onliner.

Отмена рейсов в Стамбул и Ростов-на-Дону

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщает, что рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Минск и обратно отменены: утренние до 2 марта, вечерние — до 1 марта.

Также на сегодня отменен рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.

Евросоюз закрыл небо для российских самолетов

Евросоюз принял решение полностью закрыть свое воздушное для самолетов из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о всех самолетах, которые связаны с Россией, в том числе о частных бортах «олигархов». По словам главы Еврокомиссии, российские самолеты не смогут пролететь над территорией союза, а также использовать европейские аэропорты на взлет и вылет, передает Meduza.io.

Кроме того, свое небо для российской гражданской авиации закрыли Молдова, Албания, Северная Македония и даже Канада.

В ответ на такое решение российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты по европейским маршрутам, сообщает сайт перевозчика.

«В связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран „Аэрофлот“ отменяет рейсы и приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией „Россия“)», — говорится в сообщении. Вот направления:

Любляна (Словения) — до 26 марта,

София (Болгария) — до 24 мая,

Бухарест (Румыния) — до 26 марта,

Рига (Латвия) — до 26 марта,

Прага (Чехия) — до 26 марта,

Варшава (Польша) — до 25 мая,

Лондон (Великобритания) — до 23 мая,

Дублин (Ирландия) — до 23 мая,

Кишинев (Молдова) — до 4 марта.

Лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», также отменяет все рейсы в Европу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Все рейсы „Победы“ в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег», — отметили в лоукостере.

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