Теперь белорусам сложнее вдвойне: мало того что почти никуда не вылететь из своей страны, много государств закрыли свое небо и для российских авиаперевозчиков. Рассказываем, что отменяется, переносится и приостанавливается, пишет Onliner.
Отмена рейсов в Стамбул и Ростов-на-Дону
Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщает, что рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Минск и обратно отменены: утренние до 2 марта, вечерние — до 1 марта.
Также на сегодня отменен рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.
Евросоюз закрыл небо для российских самолетов
Евросоюз принял решение полностью закрыть свое воздушное для самолетов из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о всех самолетах, которые связаны с Россией, в том числе о частных бортах «олигархов». По словам главы Еврокомиссии, российские самолеты не смогут пролететь над территорией союза, а также использовать европейские аэропорты на взлет и вылет, передает Meduza.io.
Кроме того, свое небо для российской гражданской авиации закрыли Молдова, Албания, Северная Македония и даже Канада.
В ответ на такое решение российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты по европейским маршрутам, сообщает сайт перевозчика.
«В связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран „Аэрофлот“ отменяет рейсы и приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией „Россия“)», — говорится в сообщении. Вот направления:
- Любляна (Словения) — до 26 марта,
- София (Болгария) — до 24 мая,
- Бухарест (Румыния) — до 26 марта,
- Рига (Латвия) — до 26 марта,
- Прага (Чехия) — до 26 марта,
- Варшава (Польша) — до 25 мая,
- Лондон (Великобритания) — до 23 мая,
- Дублин (Ирландия) — до 23 мая,
- Кишинев (Молдова) — до 4 марта.
Лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», также отменяет все рейсы в Европу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
«Все рейсы „Победы“ в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег», — отметили в лоукостере.
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