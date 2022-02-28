«Александр Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов и все белорусы молятся за это», – министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в понедельник приветствовал делегации России и Украины, прибывшие на переговоры в нашу страну дрожащим голосом и, не поднимая глаз. И на этот раз он сказал правду: белорусы действительно молятся о том, чтобы война в Украине прекратилась, и чтобы наши военные не взяли на себя грех братоубийства.

Российская делегация прибыла в Беларусь еще в воскресенье, хотя Украина заявляла, что не согласна на переговоры в стране, из которой стреляют ракетами по ее территории. Однако Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому и убедил все-таки направить делегацию. В итоге состав переговорщиков был таким: российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в Беларуси к ним присоединился посол России Борис Грызлов.

В украинскую делегацию вошли: глава фракции “Слуга Народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

В зал переговоров представители воюющих сторон входили, демонстративно игнорируя друг друга. И если россияне были в пиджаках-галстуках, как и положено чиновникам, то украинская делегация была одета как люди, приехавшие с войны.

Еще до начала переговоров Киев объявил, что будет настаивать на немедленном прекращении огня и отводе российских войск с территории Украины.

На протяжении понедельника все с тревогой ждали новостей из Домика рыбака на Припяти, где на фоне войны встретились россияне и украинцы. И только в районе 19.00 (по Минску) было объявлено: переговоры завершились, делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Представитель Украины Михаил Подоляк сообщил, что «наметились определенные решения» и после консультаций в столицах – Москве и Киеве – может состояться второй раунд переговоров.

Представитель России Леонид Слуцкий также отказался делиться подробностями, сказав лишь, что «обсуждение было самым детальным, самым подробным и более пяти часов». «Важно, что стороны друг друга слышат», – заявил Слуцкий.

Российско-украинские переговоры проходили на фоне массированных обстрелов Харькова, в том числе жилых кварталов, в которых просто нет никаких военных объектов. Местные власти сообщают о большом количестве жертв среди мирного населения. Почему Харьков? Дело в том, что это вторая столица Украины. Есть версия, что в планах России захватить Киев или Харьков и провозгласить там новую власть. Это сирийский сценарий. В Украине о нем прекрасно знают. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на смену власти по сценарию президента РФ Владимира Путина в обмен на перемирие.

“Сейчас президент Зеленский пользуется максимальной поддержкой украинского и международного сообщества. Никогда в нашей истории, никогда за 30 лет независимости ни один президент Украины не пользовался таким доверием и поддержкой. То что, вы спрашиваете, это на самом деле не о личной судьбе президента Зеленского. Он решил разделить ее со своим народом, находится в Киеве и управляет обороной страны из центра города. То, что вы спрашиваете, это о капитуляции Украины как государства, а следовательно о прекращении её существования”, – сказал Кулеба в ответ на вопрос российских журналистов.

«Мы не сдадимся. Мы понимаем, что для нас это вопрос выживания. И дело не в фамилиях Зеленского, Кулебы, Резникова, Залужного, дело не в фамилиях. Дело в том, что это наша война за выживание”, – заявил глава украинского МИД.

Кстати, обстрелов Киева со стороны Беларуси, как и обещал Александр Лукашенко, в день переговоров не было.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ряд СМИ в понедельник сообщил о том, что российский олигарх Роман Абрамович присоединился к миротворческому процессу. Якобы, власти Украины попросили Абрамовича помочь в организации этих переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalim Post.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать участие Абрамовича в переговорах, однако добавил, что “мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния”.

Крестница Путина, известная российская телеведущая Ксения Собчак написала: «Абрамович сейчас в Минске. И вчера, и сегодня ( имеются в виду воскресенье и понедельник) ведет РЕАЛЬНЫЕ переговоры. Информация из трех проверенных источников.

Я верю в талант Абрамовича как переговорщика. Он не солдафон, не прости господи Мединский, который в любой момент может перейти в режим исторической лекции, и моя ставка в этих переговорах на позитивный результат и то что конфликт перейдет в переговорную фазу из горячей».

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