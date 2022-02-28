Российский миллиардер и владелец ФК “Челси” Роман Абрамович находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах между Россией и Украиной, пишет Смартпресс со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post. С просьбой о содействии к нему обратилась украинская сторона.

Газета со ссылкой на продюсера Александра Роднянского утверждает, что украинские правительственные чиновники связались с членами еврейской общины в России и попросили содействия в разрешении конфликта.

“Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь найти мирное решение. Они обратились за помощью, и Роман — человек, который решил помочь и мобилизовать поддержку для мирного урегулирования” – заявил Роднянский.

Пресс-секретарь Абрамовича не стал комментировать сообщения о том, что миллиардер находится в Беларуси, но подтвердил, что к нему обращались украинские официальные лица.

“Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность”, — цитирует пресс-секретаря издание.

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