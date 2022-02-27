Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кум Владимира Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на анонимный источник в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он должен находиться под домашним арестом.

Нацполиция выполнила поручение, однако, Медведчука на месте не оказалось.

Еще 21 февраля, за несколько дней до вторжения России, возле дома Медведчука журналисты проекта “Слідство.Інфо” заметили несколько микроавтобусов и автомобилей, а также около двух десятков человек, похожих на охранников. Источники журналистов утверждают, что неизвестные лица грузили в микроавтобусы бронежилеты и сумки под оружие, а также заправляли авто.

Как известно, Медведчук должен находиться под домашним арестом до 10 марта – это обязательство на него возложил суд по “угольному” делу.

Ранее журналисты узнали, что жена Медведчука вечером 18 февраля спешно покинула Украину, выехав в Беларусь. Возможно, и Виктор Медведчук подался за женой.

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