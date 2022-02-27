УКРАІНА. ВАЙНА (АНЛАЙН)

Чацвёрты дзень баявых дзеянняў ва Украіне…

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У Харкаў прарвалася лёгкая расійская тэхніка

У Харкаў раніцай 27 лютага заехала расійская лёгкая вайсковая тэхніка, яе заўважылі ў жылым масіве Аляксееўка на паўночным захадзе горада. Усяго налічылі шэсць машын з літарай Z, якія рухаліся да метро Перамога.

У сувязі з гэтым Харкаўскі гарсавет прыпыніў рух грамадскага транспарту ў раёне Аляксееўкі.

Губернатар Харкаўскай вобласці Алег Сінягубаў пацвердзіў прарыў у Харкаў расійскай тэхнікі. «Адбыўся прарыў лёгкай тэхнікі расійскага ворага ў Харкаве. У тым ліку і цэнтральная частка горада. Увага! Не пакідайце месцаў сховішчаў! Узброеныя Сілы Украіны ліквідуюць непрыяцеля. Грамадзянскае насельніцтва просім не выходзіць на вуліцы горада», – сказаў ён.

Новая Каховка – под контролем россиян

Город Новая Каховка на юге Украины занят российскими войсками. Об этом сообщает телеканал “Украина 24” со ссылкой на мэра города Владимира Коваленко.

Новая Каховка – небольшой город, но расположен он в стратегически важном месте – на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

Прошла еще одна ночь войны

В Киеве в основном тихо, было несколько перестрелок, передает наш корреспондент из Украины Александр Цынкевич. Кремль грозился взять Киев за два часа. А не взял не то, что Киев, а не один областной центр Украины. Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев, Херсон подвергались атакам, но взять их так и не удалось.

От пожара в Василькове Спасено более 105 000 литров дизеля, сообщают украинские СМИ.

Согласно официальному сообщению сети АЗС KLO, из эпицентра атакованной нефтебазы в Василькове УСПЕШНО вывезено 15 вагонов с дизельным топливом, 8 вагонов со сжиженным газом, что в пересчете составляет почти 105 000 литров дизеля и почти 900 000 литров газа.

АЗС KLO передает спасенные запасы на нужды ВСУ, терробороны, медицинской службы, Киевэнерго, Киевпастранса и других Защитников, кто поддерживает Киев и «держит небо»!

Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием, передает Reuters.

В Киеве спокойно

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник.

Как передают украинские СМИ, Поворозник сказал, что в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами.

В Василькове продолжаются бои за аэропорт: после ракетного удара, нефтебазу не могут начать тушить

ГСЧС области не может приступить к тушению из-за активных боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, российские войска наносят ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева.

“Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа”, – написал он.

Николаев остается под контролем Украины

Николаев – областной центр на юге Украины, о выходе россиян на подступы к которому сообщалось еще два дня назад – остается, по словам его мэра, под контролем Украины.

“Сегодня в городе работает сколько-то российских ДРГ [диверсионно-разведывательных групп], но ситуация под контролем, танки и другая бронетехника, которая сейчас находится на территории города – украинские”, – утверждает мэр Николаева Александр Сенкевич в видеообращении, которое утром в воскресенье распространило украинское агентство УНИАН.

На видео Сенкевич стоит в темноте на улице – как он говорит, на центральной площади города – в бронежилете под курткой.

Худшее подтвердилось: мэр Василькова Наталья Баласинович говорит, что взорвана нефтебаза:

«Уважаемая Васильковская община! Вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках».

Нужна срочная эвакуация населения.

ЕС отключит некоторые российские банки от SWIFT

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение об отключении ряда российских банков от системы SWIFT. Какие банки будут отключены и с какого момента – пока не сообщается, пишет BBC News. “Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центрального банка ликвидацию своих активов”, – заявила глава Еврокомиссии.

24 февраля 2022 года около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация».

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