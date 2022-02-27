Беларусь подталкивают к активному вовлечению в военный конфликт. Так считает координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

«Как мне кажется, сейчас настаёт уникальный момент, точка бифуркации, вилка, за которой или какой-то не очень хороший (в первую очередь для Украины), но вариант урегулирования конфликта и переговоров, или сползание к тотальной затяжной войне со множеством жертв и разрушению региона, отбрасыванию его развития на десятилетия, — говорит Мельянцов. — Сейчас закончилась лишь начальная фаза войны с выбиванием военной инфраструктуры, в целом не предполагающая массированного штурма городов с применением авиации и артиллерии, высадки десанта, зачисток территории и тп. Но к этому подошли вплотную. Практически блокирован Киев и ряд других крупных украинских городов, формируется несколько больших котлов из частей ВСУ, находившихся на востоке страны. Отсечение крупных мегаполисов от снабжения и Украины в целом от поставок ГСМ и продовольствия (напомню, что львиная доля топлива и электроэнергии импортировалась из России и Беларуси) означают неизбежное приближение гуманитарной катастрофы. Плюс скорая посевная…

Это с одной стороны. С другой стороны, есть основания полагать, что все стороны – и Запад, и Украина, и главным образом Россия заинтересованы и подталкивают Беларусь к более активному вовлечению в конфликт. С приобретением войной затяжного характера и с ужесточением Западом санкций совокупно против РФ и Беларуси это неминуемо случится.

Отсюда и такая отчаянная активность Лукашенко по навязыванию идеи скорейших переговоров.

То есть, если сейчас в каком-то виде не состоятся переговоры с попыткой остановить полномасштабную войну, то она не сможет быть остановлена вовсе. До создания какого-то нового устойчивого баланса сил. А вот это будет настоящая катастрофа».

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