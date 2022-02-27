Она является зарегистрированным наблюдателем

«В стране политический кризис, — говорит Татьяна. — Уже почти 1100 политических заключённых, которых нужно освободить. Кризис законности и справедливости, решение которого первично.

Референдум проходит по указу.

Я решила проголосовать, высказать своё НЕТ.

В этом новом проекте Конституции заложены потенциально пункты, которые могут разделить белорусов надолго, а еще бесконечная власть чиновников, вертикали.

У организаторов референдума были все возможности услышать, увидеть, обсудить альтернативные предложения в проект. Но они сделали другой выбор. В итоге, альтернативных предложений в новом проекте нет. Кто-то скажет про пункт, который ограничивает президентство двумя сроками, но там есть другие пункты, которые дают право властвовать пожизненно.

Как зарегистрированный независимый наблюдатель скажу, голосование по референдуму проходит в полностью закрытом формате, чтобы никто ничего не увидел, не узнал. На моем участке явка уже больше 30%… Доверия к результатам такого референдума нет.

Сила сегодня в открытой гражданской позиции, которая на стороне закона и справедливости.

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