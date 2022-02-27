Какая из общественно-политических сил Украины обращалась к Российской Федерации с просьбой «освободить»?

Никто не обращался. Даже Украинская православная церковь Московского патриархата осудила агрессию.

“К большому сожалению Россия начала военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас прежде всего к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине.

В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!” – заявил митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий.

Он также обратился к Владимиру Путину: “Просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами это повторение Каинового греха, который по зависти убил своего родного брата. Такая война ни у Бога, ни у людей”.

Признает ли Россия Владимира Зеленского законно избранным президентом Украины?

Этот вопрос был прямо задан пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову в минувшую субботу.

“Да, конечно. Зеленский — это президент Украины”, – сказал Песков.

При этом днем ранее Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом брать власть в свои руки. «Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – сказал Путин. По сути, он призвал к военному перевороту в Украине, с призывом свергнуть законно избранного президента.

«Путин ищет в Украине своего Кадырова», – так прокомментировали ситуацию многие политологи.

Почему военная спецоперация была объявлена на Донбассе, а российские войска пошли на Киев?

Действительно, ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Но очень скоро стало понятно, что российские войска основной целью выбрали Киев, хотя Киевская область ни с Донецкой, ни с Луганской даже не граничит.

“Мы видим риторику, послания, которые четко указывают на то, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве”, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова это, по сути подтвердила.

«Цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришел к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота, – сказала она. – Другая задача операции – привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины”.

Не будем забывать, что к антиконституционному перевороту в Украине призвал Владимир Путин, а сами украинцы не просили Россию защищать их от законно избранной власти.

Но то, что цель – не Донбасс, не ДНР и не ЛНР, а именно смена власти в Киеве признал и сам Владимир Зеленский. Он заявил, что остается в Киеве, хотя был обозначен как «цель номер один», а его семья – «цель номер два».

«Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства», – заявил Зеленский.

Сейчас Владимир Зеленский по нескольку раз на день выходит в прямые эфиры, в том числе на фоне столичных зданий, доказывая, что остается в Киеве.

Паника: «Дошли до Киева»

Российские СМИ рапортуют о победах своей армии: «Дошли до Киева». В этом же ключе высказался Александр Лукашенко, заявив, что Киев окружен с трех сторон.

На самом деле, если бы украинские власти не были уверены в своих силах, они бы покинули Киев в первый же день и переместились вглубь страны. Потому что Киев для войны расположен совсем не удачно, близко к белорусской границе. Киевская область граничит в Гомельской областью Беларуси, откуда заходили российские войска. Посмотрите на карту: Брагинский район Беларуси просто выступом врезается в территорию Украины (тут пункт пропуска Новая Гута). Именно отсюда и стали поступать первые сообщения о движении российской техники в сторону Украины.

Таким образом, получается, что именно Беларусь открыла российским войскам ближайшую дорогу на Киев.

Знал ли Лукашенко о планах Путина?

Точно ответить на этот вопрос невозможно. Но есть над чем подумать.

Цитируем сообщение пресс-службы Александра Лукашенко после совещания с силовиками, которое состоялось сразу после нападения на Украину.

“Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения – военные, не пограничные – выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск. – Прим.) оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их. Путин согласился…»

Таким образом, Александр Лукашенко сам попросил оставить после учений российские войска на юге Беларуси. Но «Беларусь сегодня» опубликовала еще одну интересную цитату из выступления. «Оставшаяся часть группировки Российской Федерации (имеется в виду группировка, я это честно и откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, Генеральным штабом России, скорее всего (я же только это из СМИ знаю), задействована в этой операции», – заявил Лукашенко.

Получается, Александр Лукашенко «честно и откровенно» признал, что российские военные, которые приехали к нам на учения и остались помочь белорусам, воспользовались моментом и атаковали соседнее государство, а он узнал об этом из СМИ… Но где тогда были наши пограничники? Почему они не пресекали несанкционированное пересечение государственной границы? Они кому подчиняются и какими законами руководствуются?…

Пока эти вопросы остаются без ответа. Но глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко в связи с произошедшим написал своего белорусскому коллеге Анатолию Лаппо очень неприятное письмо. Он его проклял.

Ирина МАЛЬЦЕВА.

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