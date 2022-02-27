Что ответил на это Лукашенко?

 

  • К белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине.
  • Надо прекратить войну. Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт. День-два – будет война. А через три дня – мясорубка.
  • В 5-15 начался конфликт.  Пусть не врет [Зеленский] никто Киев не бомбил. Он упрекает, что с нашей территоии воюют. Там нет ни одного нашего солдата и ни одной боевой машины, там нет ни одного патрона белорусского!
  • Это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?
  • Пару дней назад звонит президент России: Поможешь? -Ну какие вопросы. Согласились на все пункты, которые я перечислил. Путин звонит: они отказались!
  • Вчера поздно вечером на меня выходили (не буду называть фамилии )украинцы с элиты. Суть: станьте между нами!  Это ЦИТАТА!
  • «Надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, даже которые выдвигает Россия».
  • Думаете, запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдет Украина и про нее забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут – будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор.
  • ⚡️Лукашенко: на Украине отлавливают и избивают русских и белорусов. Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан

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