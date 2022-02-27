Обращение подполковника ВДВ запаса к белорусским военным

Это – обращение легенды вооруженных сил Беларуси, подполковника ВДВ запаса Сахащика Валерия Степановича к белорусским военным.

Он – основатель движения «Черный орел», широко известный в спецназовских кругах командир 38-й гвардейской мобильной бригады, записал впервые в своей жизни видеообращение.

«Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Прямо в жизни каждого человека возникает ситуация, когда он должен совершить поступок. Здесь и сейчас».

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