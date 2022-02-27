Белорусская журналистка рассказала, как вчера уезжала из Львова.

“Вчера мы командой эвакуировались из Львова на электричке для беженцев, которая довезла нас до границы с Польшей.

Я в нее села. Я понимаю, что это огромная удача. Слава Богу. Но ночь там была адская. В некоторые моменты я думала, что умираю. Хотелось пить, вода была у ребят в другом вагоне. Спать, стоять, сидеть, было негде.

После того, как электричка покинула Львов, выключили свет, чтобы с воздуха не было видно, что это пассажирский поезд. Около 2.30 ночи мы остановились. Стояли 2 часа без света, без туалета, я без воды, без информации.

Женщины и дети. Мужчин не пускают через границу. Коляски, переноски для домашних животных, чемоданы. Позавчера это еще было реально. Уже вчера люди все оставляли чемоданы на перроне во Львове. Брали только детей и паспорт.

Когда пересекли границу, женщины начали плакать. Люди покидали родину, дом своих мужей. И никто не знает, насколько долго. Многие, и я тоже, ехали в никуда…”

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