Многие недоумевают: неужели жизненно необходимые переговоры России и Украины не могут состояться из-за выбора площадки? Гибнут тысячи людей, а политики не могут определиться, где именно сесть за стол переговоров. И у каждого свои аргументы. Большая политика, одним словом.

Некоторые другие аналитики рассуждают примерно так: раз российская военная операция России проходит на Украине, значит, и переговоры нужно вести там.

Вот что думает по этому поводу координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

«Зеленский отказался от переговоров в Гомеле и Беларуси вообще, — говорит аналитик. – Но, судя по всему, ранее такое согласие было, иначе бы российская делегация в Гомель не поехала. То есть, очевидно, что украинская сторона использует тему переговоров для торможения российского продвижения и обеспечения времени для подтягивания частей ВСУ с востока к Киеву.

Лукашенко при этом надеется на переговоры именно на его территории, что позволило бы Беларуси компенсировать репутационный ущерб от союзничества с РФ в войне и избежать тотальной изоляции и санкций Запада по типу российских (SWIFT и тп). Госпропаганда подчёркивает неучастие в войне белорусских ВС и всячески обходит стороной тему использования белорусской территории российскими войсками.

Кроме переговорной площадки такой возможностью могло бы стать участие в постконфликтном восстановлении Украины».

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