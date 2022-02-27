Казахстан отказался помогать Путину воевать против Украины

Один из ближайших союзников РФ, Казахстан, отклонил запрос Москвы о присоединении к военному нападению на Украину, сообщает NBC со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Москва обратилась в Казахстан с запросом о присоединении Казахстана к агрессии против Украины, и получила отказ от своего южного соседа, пишет NBC.

Казахстан не признал независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» вслед за Путиным. 22 февраля глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал невозможным отправку войск ОДКБ в Луганскую и Донецкую область Украины.

Позицию Казахстана приветствовали Соединенные Штаты Америки.

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