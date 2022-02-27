Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка и других крупных бизнесов, уроженец Львова:

“Я родился в западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители – граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт – это трагедия и для тех, и для других.

Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен, ответственный за тысячи сотрудников в России и на Украине. Однако я убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих.