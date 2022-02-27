Корреспондент «Народной Воли» понаблюдал, как народ голосовал 27 февраля на избирательных участках в столичной школе N-215 в микрорайоне Малиновка.

В СШ N-215 сразу три избирательных участка – N-97, 98, 99. С самого утра активность во время голосования не наблюдалось, видимо, народ решил не жертвовать сном ради того, чтобы высказаться на референдуме по изменениям в Конституции в основной день голосования одним из первых.

А вот примерно с 11.00 до 12.00 на участки пришли по моим подсчетам около 210 человек, что можно назвать довольно неплохим показателем.

Примечательно, что из тех же 210 человек только 5-10 процентов были молодые люди до 30 лет. В основном шли пенсионеры и семейные пары 40-50 лет. Молодежь, видимо, после выборов 2020 года сделала для себя определенные уроки.

«Нет, не голосовал, — рассказывает парень, который представляется Андреем. Он пробегает мимом избирательных участковах к остановке и на ходу объясняет: — Не вижу в этом смысла. Я в августе 2020 года почти полчаса стоял в очереди, чтобы отдать свой голос, но, насколько понял, это оказалось никому не нужным. Что уж говорить о сегодняшнем дне…»

А вот пенсионерка Светлана Ивановна Герасименко говорит, что не пропускает ни одной электоральной кампании:

«Я считаю, если ты живешь в этой стране, то твой долг участвовать во всех процессах, которые здесь происходят. Не важно, какой будет результат, но ты должен выполнить свой долг гражданина. Я сделала свой выбор…».

Немногочисленная представительница молодежи, девушка лет двадцати пяти, закуривает сразу же после выхода из школы, хотя рядом висят таблички, что курение на школьной территории запрещено. Возможно, сильно разволновалась, все-таки Конституцию не каждый день меняют.

Примерно в 11.45 возле школы появляется серебристый микроавтобус, из которого выходят два ОМОНовца. Через некоторое время они снова садятся в этот бус, но уже с молодым парнем. Последний вроде пробовал в школе что-то сфотографировать. Запрещено.

В самом школьном здании педагоги работают в тесной связке с милиционерами. Последние — через каждые несколько метров. В парадных белых рубашках.

Два избирательных участка – на 1-м этаже, один – на 2-м. Если ранее возле каждого члена избирательной комиссии были таблички с фамилией, именем и отчеством, то сейчас возле них стоят только номера домов, которые они обслуживают. Нововведение – в целях безопасности членов избирательных комиссий. В небольшой очереди на голосование кто-то полушепотом шутит, что нужно было в этих же целях засекретить и места для голосования. Тогда вообще все были бы в безопасности.

Если во время президентских выборов 2020 года кабинки для голосования находились на определенном расстоянии от членов комиссии, то сейчас располагаются прямо возле стола членами комиссии. Шторки в кабинках поснимали. Здесь же рядом и две непрозрачные урны для голосования. В пару метрах от них – столик, за которым с сонным видом сидят шесть наблюдателей от провластных организаций. Как говорят, чужие здесь не ходят.

На первом этаже школы традиционная развлекательно-завлекательная программа. В одном из школьных кабинетов продают обувь «Луч» со скидкой 20 процентов, в буфете – бутерброды с сыровяленой колбасой по рубль 10 копеек, «чекушки» водки для благодарного избирателя, в фойе – детский концерт.

«А сейчас наши дети исполнят песни о войне, с которыми наши солдаты прошли через всю войну», — зычным голосом объявляет старшеклассник и девочки младшего школьного возраста затягивают: «Вы-хо-ди-ла на берег Катюша, на высокий берег на крутой!..»

На лице у педагогов в это время витает благостная улыбка. Они довольны исполнением, они сейчас не думают о тех детях, которые сегодня погибают на войне в Украине.

Чуть позже нервы у одного дедушки сдают, и он высказывает все, что думает по поводу украинской оккупации, и, естественно, сразу попадает в поле зрения доблестной милиции. Правда, люди бурно отреагировали на стремление задержать «деда-праводоруба» и на улице начали кричать: «Нет — войне!», «Слава Украине!»

Около часа несколько десятков людей кучковались возле школы, хотя затем ушли со школьной территории. Позже снова приехал тот же серебристый бус с ОМОНовцами, а дедушку около 15.00 вообще забрала из школы «Скорая». За ней отправилась и милицейская машина.

После обеда народ уже не так активно шел на избирательные участки, но многие после голосования отправлялись в «магазин низких цен».

Как говорят, ну, за новую Конституцию!

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