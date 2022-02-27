Паралимпийская сборная Беларуси вылетела на Игры в Пекин, которые пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее наши паралимпийцы не смогли вылететь в Пекин из-за закрытия воздушного пространства над Украиной. Команда после проводов делегации в здании НОК Беларуси вынуждены были вернуться в «Раубичи».

«Мы должны были лететь сначала в Стамбул рейсом Turkish Airlines через Украину. Сейчас это невозможно», – рассказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Сборная рассматривала варианты отправиться в Пекин через Москву, куда можно было добраться на автобусе или самолетом. Но в итоге команда вылетела из Минска в Стамбул через воздушное пространство Казахстана, в облет Украины. Из Стамбула паралимпийцы отправятся в Пекин.

В составе белорусской делегации 34 человека: 12 спортсменов, 4 лидера слабовидящих атлетов, 18 тренеров, сервисменов, медиков и администрация.

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