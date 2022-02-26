Украина. Война (ОНЛАЙН)

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Лепш дыялог, чым вайна Эрдаган паведаміў, што запрасіў Пуціна ў Турцыю для абмеркавання сітуацыі вакол Украіны. Украіна будзе ў ЕС? Польшча выступае за прыняцце Украіны ў ЕС у экспрэс-рэжыме – прэзідэнт Дуда. Баскетбола таксама не будзе Брытанія анулявала візы мужчынскай зборнай Беларусі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Twitter напісала кіраўнік МУС Прыці Патэл. Гульня Вялікабрытанія – Беларусь у рамках адбору на Кубак свету павінна быць адбыцца 28 лютага ў Ньюкасле. Лондан не мае намеру пускаць у краіну іншых беларускіх спартсменаў. “Расія рыхтавалася да санкцый загадзя”

Міжнародныя абмежаванні для Расіі вельмі сур’ёзныя, вось толькі некаторыя з іх: Грашовыя ліміты для расейцаў і расейскіх кампаній. У дэпазітах у еўрапейскіх банках нельга захоўваць больш за € 100 тыс. Таксама ўстаноўлены забарона на продаж расейцам каштоўных папер у еўра. Забарона на экспарт. У Расію нельга ўвозіць тавары для авіяцыйнай і касмічнай прамысловасці. Эксперты гавораць аб тым, што Расія можа пазбавіцца каля паловы самалётаў грамадзянскай авіяцыі. Таксама забаронены экспарт з ЕС у Расію прадукцыі падвойнага прызначэння, абсталявання і тэхналогій для НПЗ. Санкцыі ў адносінах да прадпрыемстваў. Пад абмежаванні патрапілі 60 вядучых кампаній абароннай прамысловасці, а таксама самалётабудаўнічых, караблебудаўнічых і іншых прадпрыемстваў. Сярод іх – РЖД, КамАЗ, “Ростех”, “Паўночнае машынабудаўнічае прадпрыемства”, “Алмаз-Антэй”, “Калашнікаў”, “Сухі”, “МіГ”, ОАК. Персанальныя санкцыі. Пад іх трапілі каля 100 прадстаўнікоў палітычных і бізнес-эліт Расіі і Беларусі – у тым ліку Уладзімір Пуцін, Міхаіл Мішусцін, Сяргей Лаўроў, Дзмітрый Мядзведзеў і іншыя. Санкцыі ў адносінах да Расійскага фонду прамых інвестыцый (РФПІ). Аб падрыхтоўцы з боку ЗША абмежаванняў у адрас РФПИ заявіла прэс-сакратар Белага дома Джэйн Псакі. Верагодна, аналагічных мер трэба чакаць і ад ЕС. «Раскосмас» прыпыняе супрацоўніцтва з еўрапейскімі партнёрамі па запусках з касмадрома Куру і адклікае супрацоўнікаў з Французскай Гвіяны Міжнародная федэрацыя дзюдо адмяніла турнір Вялікага шлема ў Казані 20-22 мая Зборная Польшчы па футболе адмаўляецца праводзіць матч Чэмпіянату свету супраць каманды Расіі. За гэта яна можа атрымаць тэхнічную паразу. Twitter прыпыніў усю рэкламу ў Расіі і Украіне, каб яна “не адцягвала ад інфармацыі аб грамадскай бяспецы”

Facebook забараніў расейскім дзяржаўным СМІ паказваць рэкламу і манетызаваць яе. Еўрапейскіх краін, якія не згодныя з прапановай адключыць Расею ад SWIFT, не засталося – прэм’ер-міністр Літвы Інгрыда Шыманітэ. “Санкцыі Захаду вельмі сур’ёзныя, Расія рыхтавалася да іх загадзя, прымае меры для бесперабойнай працы эканомікі, патэнцыял ёсць”, – каментуе Пяскоў. Што з перамовамі? Украінскі бок адмовіўся ад перамоваў, сказаў Пяскоў. Кіеў не задаволілі ўмовы перамоваў з Расеяй, кажа дарадца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны: «Мы адкрыты для рэалістычных прапаноў па дээскалацыі». Дарадца Адміністрацыі прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк кажа, што Кіеў падрыхтаваў сваю перамоўную пазіцыю, у той час як Масква першапачаткова выставіла непрактычныя ўмовы перамоваў.

Падаляк заяўляе, што Кіеў не адмаўляўся ад перамоваў. Небо закрыто Литва официально закрывает небо для российских авиакомпаний. Румыния также закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. При этом всем странам, закрывшим для России свое небо ранее – в частности, Великобритании, Болгарии, Польши и Чехии – Россия также запретила использование своего воздушного пространства. Министр обороны Украины Алексей Резников: “Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков”. “Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов. Враг пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения. Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на упреждение”. “Вось сёння няхай прыязджаюць” Беларусь гатова прадаставіць пляцоўку для мірных перагавораў па ўрэгуляванню канфлікту ва Украіне. Аб гэтым А.Лукашэнка заявіў сёння журналістам. “Вось сёння няхай прыязджаюць. Поўнасцю забяспечым і дапаможам у гэтым плане, каб прадухіліць вайну і мясарубку”, – сказаў ён. Балет адмяняецца Каралеўскі тэатр оперы і балета Вялікабрытаніі адмяніў запланаваныя гастролі балета Вялікага тэатра ў сувязі з расійскай спецаперацыяй ва Украіне, піша Times са спасылкай на прадстаўніка Ковент-гардэна. Генадзь Коршунаў з’ехаў з Кіева “Учора зранку прайшоў з заплечнікам кілометраў 10, бо праблемы з транспартам, — распавеў былы дырэктар Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі ў сацсетках. — Дайшоў да метро – яно зараз і бомбасховішча (за мінулую ноч у метро нарадзілася тры дзіцёнкі), і транспарт (з сёння ўжо только бамбасховішча). Прыехаў на вакзал. Там натоўпы людзей, але без цісканіны-штурханіны. Пашанцавала, трапіў на цягнік да Львова. Штодня ён адыходзіць ад першай платформы ў 11-30. Магчыма, каму будзе карысна. На цягнік білетаў не патрэбна (Україна шмат робіць для простых людзей). Поезд забілі пад завязку. Ехалі амаль дзевяць гадзін. Значна больш за палову ехалі стоячы. З клункамі і клеткамі для жывёлаў. Без спрэчак, дапамагаючы адзін адному. Размаўляў з людзьмі. Распавядаў пра Беларусь. Да нас, з’ехаўшых, стаўленне было нармалёвым. Прынамсі, сярод тых, з кім размаўляў. Дарэчы, калі хто ня ведае, сярод украінцаў шмат тых, хто размаўляе на рускай. Пакуль гэта нікому не муляе. На Львоўскім вакзале таксама натоўпы. Было ўжо позна, таму шмат хто ўладкоўвася ночыць наўпрост на падлозе. Па адчуваннях, асноўная большасць таксама цемнаскурыя іншаземцы. У Львове перасеў на іншы поезд. Квіткі загадзя купіць не атрымалася. Пахадзіў па правадніках, пытаўся, ці можна купіць месцы пастаяць. Адзін дзядзька пусьціў проста так. Пасля параіў не стаяць, а паглядзець, мо ёсць месцы ў купэ. На далейшае планы пакуль не будую. Буду проста працаваць. Усё развіваецца вельмі хутка і часам нечакана з пабытовага пункту гледжання. Вось заблакавалі банкаўскія рахункі беларусам. Рашэнне, пэўна, чаканае і зразумелае, але перш за ўсё яно б’е па простых людзях”…

Как генерал генералу

Глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко написал обращение своему коллеге – главе Погранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо.

“С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь, — написал Дейнеко . — Колонны технологий атаковали не только с территории России, но и страну, превратившуюся в спутник России. Кроме того, применение боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории Республики Беларусь.

Все, что я думаю о действиях Беларуси, высказал главе пограничного ведомства”.

“

“С ПРЕЗРЕНИЕМ!” — написал украинский генерал в конце своего письма. А в Фейсбуке добавил: “Вы не достойны называть себя пограничниками”.

Венгрия тоже за санкции

Венгрия полностью поддерживает санкции против РФ, в том числе и отключение от SWIFT, – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после разговора с премьер-министром Венгрии Орбаном

Россия закрывает небо в ответ

Как сообщила Росавиация, Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии.

АirBaltic и LOT отменяют рейсы в Россию

Латвийская авиакомпания АirBaltic отменяет все рейсы в Россию до 26 марта “из-за повышенных рисков”, заявила компания. Также польская авиакомпания LOT заявила об отмене полетов в Москву и Санкт-Петербург с сегодняшнего дня, пишет BBC News.

Комендантский час в Киеве будет начинаться в 17:00

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что “для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 [по местному времени]. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля”.

“Все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника”, – заявил Кличко в Telegram.

Советница главы Сумской военно-гражданской администрации Алена Бояринова: “Ахтырка – под контролем ВСУ!”

Зеленский: Наступил решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС

Президент Украины написал в Twitter, что сейчас настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять Украину в ЕС.

Он сообщил, что обсудил с главой Европейского Союза Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее.

Словакия шлёт помощь Украине

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил об отправке украинскому руководству 12 тысяч 120-мм боеприпасов, 10 миллионов литров дизельного топлива и 2,4 млн. литров авиационного топлива общей стоимостью около 11 миллионов евро.

Латвия вводит запрет на полеты российской авиации

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что страна закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Ранее аналогичное решение приняли Польша, Чехия и Болгария. Великобритания также запретила российским авиакомпаниям полеты в страну.

Во Франции задержано российское грузовое судно

Коммерческое судно, перевозящее транспортные средства в Санкт-Петербург, предположительно принадлежащее российской компании, на которую распространяются санкции ЕС против Москвы, было перенаправлено в Булонь-сюр-Мер, сообщила в субботу агентству AFP морская префектура. 127-метровое судно вышло из Руана под российским флагом, пишет Euronews.

Таможня проводит расследование, чтобы подтвердить связь задержанного судна с российской компанией под санкциями ЕС.

Sky News: 27 стран согласились предоставить военную помощь Украине

27 стран, в том числе и не члены НАТО, согласились предоставить военную помощь Украине, сообщает телеканал Sky News, который следил за конференцией доноров военной помощи, организованной британским министерством обороны. На конференции присутствовали 25 стран и представители НАТО, которые согласовали отправку военной помощи. Еще две страны сообщили о военной помощи самостоятельно, пишет BBC News. Что именно будет поставлено на Украину – неизвесто, но ожидается, что помощь будет заключаться в отправке боеприпасов, противотанкового и противовоздушного оружия и медикаментов.

Сотни российских врачей подписали открытое письмо Путину с требованием прекратить войну в Украине, сообщает Meduza.

Дословно из письма: “Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания”.

Польша отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу отказалась играть с российской командой стыковой матч чемпионата мира, пишет BBC News.

“Хватит слов, время действовать! В связи с эскалацией агрессии РФ в Украине, сборная Польши не собирается играть отборочный матч со сборной России. Это единственное правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА нашу общую позицию”, – заявил глава Польского футбольного союза.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поддержал это решение: “Российские футболисты и фанаты не несут ответственности за это, но мы не можем притворяться, что ничего не случилось”.

В Киеве снова объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно последовать в убежище гражданской защиты, сообщает КМДА (Киевская городская государственная администрация).

Напомним, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

В Киеве прекратило работу метро

“Метро перешло в режим укрытия.Транспортных перевозок производиться не будет”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 6 утра 26 февраля ранены 35 человек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 6 утра 26 февраля ранены 35 человек, в том числе двое детей, передает наш корреспондент из Украины Александр Цынкевич.

Российских солдат в городе нет, но действуют диверсанты. Идут бои в районах Гостомеля и Василькова.

Мэр призвал киевлян оставаться в укрытиях, «потому что враг будет атаковать с воздуха». Общественный транспорт работает, кроме красной ветки метро — ее станции доступны для укрытия.

МИД Латвии внёс Николая Баскова в чёрный список за поддержку российской агрессии против Украины— глава ведомства Эдгарс Ринкевич.

В Харькове объявлена воздушная тревога

Наш корреспондент из Украины Александр Цынкевич передает слова главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова:

«ВСУ героически отстаивают границы города Харькова. Перекрыты все направления. Вчера российские оккупанты понесли значительные потери, уничтожено больше ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов. Вчера оккупационные войска продолжили боевые действия в направлении Дергачев, Циркунов и в Чугуевском направлении. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Сейчас в Харькове объявлена воздушная тревога из-за артиллерийского обстрела окраин города».

Снаряд попал в жилой дом

Видео попадания снаряда в жилой дом:

В ГосЧС Украины подтвердили информацию о попадании сняряда в высотный жилой дом по проспекту Лобановского, 6. Это Соломенский район, недалеко от аэропорта Жуляны, пишет BBC News.

Проводится эвакуация жильцов. Есть пострадавшие, передает собственный корреспондент Александр Цынкевич.

Над Херсоном украинский флаг

Наш корреспондент из Украины Александр Цынкевич передает слова мэра Херсона Игоря Колыхаева:

“Над Херсоном украинский флаг!

Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город.

С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.

Водопостачание в обычном режиме. Про “воду по часам” – фейк. Все аварии стараемся устранять оперативно.

Вчера в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и всё прошло успешно – и для мам, и для новых херсонцев.

Будем жить!”

Сейчас в Киеве относительно спокойно

Передает собственный корреспондент “Народной Волі” в Украине Александр Цынкевич:

“Сейчас в Киеве относительно спокойно. Если где и стреляют, то это локальные стычки, зачищают столицу, уничтожая оккупантов.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк:

“Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Идут локальные бои, украинская армия держит оборону. По состоянию на утро 26 февраля российская армия потеряла более трех с половиной тысяч военных, более двухсот – в плену”.

По поводу переговоров, советник Михаил Подоляк заявил следующие:

“Позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет ставить некоторые условия того, что будет дальше. Все, точка. После событий последних дней, а особенно сегодняшней ночи, понятно кто есть кто, у кого какие силы”.

Итоги ночи Ночь на Украине – вторая ночь войны – прошла, можно кратко подвести ее итоги, пишет BBC News. Никаких существенных перемен в позициях сторон, судя по сообщениям с мест, не произошло, российская армия не продвинулась, штурма Киева и других крупных городов пока не случилось;

ожесточенный бой шел в городе Васильков к юго-западу от Киева, где расположена авиабаза; на окраинах Киева были перестрелки; бои или перестрелки были также на юге страны – в Новой Каховке, Херсоне и в районе Одессы;

США, ЕС, Британия, Канада, Австралия официально объявили о санкциях, в том числе персональных санкциях против Путина;

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов, кроме того, администрация Байдена попросила Конгресс утвердить пакет гуманитарной и военной помощи Украине в размере 6,4 млрд долларов.

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую ее нападение на Украину.

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