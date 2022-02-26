В марте 2022 года в Беларуси вырастут пенсии, появятся базовые счета, будут длинные выходные на праздники. Что еще изменится для белорусов в марте – в обзоре Myfin.by.

Увеличатся пенсии

С 1 марта повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Повышение предусмотрено указом президента от 31 января 2022 года № 24 «О повышении пенсий». Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней зарплаты работников в республике.

Как ранее сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, пенсии повысятся на 7%. Минтруда обращает внимание, что увеличение пенсии у каждого пенсионера будет свое. Оно зависит от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии.

В результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте составит 580 рублей, включая надбавки и доплаты, и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 года.

Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю вырастут в среднем на 34 рубля, темп роста – 106,3%, отметили в министерстве.

В банках появятся базовые счета

Белорусы смогут открывать базовые счета в банках. С 1 марта вступают в силу основные положения указа от 23 сентября 2021 года № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Как отметили в Нацбанке, документ нацелен на то, чтобы повысить качество и доступность банковских услуг, усилить социальную защищенность белорусов.

Национальный банк Республики Беларусь утвердил порядок работы с базовыми счетами и функционирования автоматизированной системы учета базовых счетов.

Основным отличием счета от обычного текущего (расчетного) банковского счета является возможность бесплатно совершать ряд операций. Определен минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием.

Некоторым физлицам нужно подать декларацию

В Беларуси тем из физлиц, кого это касается, надо подать налоговую декларацию (по подоходному налогу с физических лиц за 2021 год). МНС напоминает, что сделать это нужно не позднее 31 марта.

Срок для уплаты налога – не позднее 1 июня.

Длинные выходные

Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд, с 5 по 8 марта.

8 марта приходится на вторник, и в этой связи рабочий день с понедельника, 7 марта, переносится на субботу, 12 марта.

Будут дополнительные поезда на праздники

Белорусская железная дорога назначила внутри страны 42 дополнительных поезда на мартовские праздники.

С 4 по 10 марта дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Гродно, Минск – Витебск, Минск – Брест, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Брест – Гомель, Кричев – Орша (Гродно).

Больше всего дополнительных поездов предусмотрено на 8 марта.

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