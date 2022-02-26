Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов рассказал, чем, на его взгляд, может закончиться российско-украинское противостояние.

– Пока «туман войны» не рассеялся и трудно комментировать детали военных действий, но кое-какие общие выводы всё же можно сделать, – пишет он. –

Стратегия России заключается в создании новой архитектуры безопасности, более справедливой, по её мнению, чем так, которая сложилась после распада СССР. И часть этой стратегии – обеспечить себе нейтральный безопасный буфер, в частности, не допустив членства Украины в НАТО и размещения ракетного оружия, способного нанести эффективный упреждающий удар. Недооценка Западом и особенно украинским руководством этих российских интересов в сфере безопасности и нежелание их обсуждать и привели к катастрофе, которую мы сейчас наблюдаем. То есть с Россией всё равно придётся договариваться, но на худших (для Запада и особенно Украины) условиях.

Несмотря на предшествующую «военную тревогу» РФ реализовала полную внезапность при проведении первого удара высокоточным оружием и значительно повредила военную инфраструктуру Украины уже в первые часы войны. Хотя западные разведки оказались правы относительно самой операции, наличие и готовность к применению Россией высокоточного оружия было недооценено.

Чёткие позиции Запада и Китая позволяют утверждать, что разгром Украины – дело непродолжительного времени. Об этом говорит и выход российских войск к Киеву уже в первые сутки, а также уже обозначенная готовность Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины (звонок Макрона Путину).

При всей слабости ВСУ в сравнении с ВС РФ нужно отметить качественно иной уровень подготовки украинских войск. Массовых сдач в плен и дезертирства не наблюдается. Потери большого числа техники из-за банального игнорирования тактики – тоже. Сухопутная армия связала российские войска на Донбассе, в районе Харькова и Херсона и ведёт тяжёлые бои. Если РФ ставит задачей полный захват городов и территорий Украины сухопутными частями, то война может и затянуться. Не стоит сбрасывать со счетов терроборону и просто вооружённых и патриотично настроенных граждан. Украина (кроме Востока) – страна с мощной идентичностью и способностью к самоорганизации.

Какие сценарии могут быть?

Мне видится два основных: 1) Скорый захват Киева, подписание Зеленским (или временным правительством) акта о капитуляции с дальнейшим оформлением нейтрального статуса страны. 2) Затяжной конфликт с кровопролитными битвами за города, расчленение Украины с формированием отдельных государств с разной степенью зависимости от Москвы. На длительную оккупацию Украины РФ вряд ли пойдёт. Это потребует слишком больших усилий по причине враждебности основной массы населения. К тому же украинцы обладают большим опытом террористической деятельности – вспомним первую половину 20 века.

Что касается Беларуси, то действуя как союзник РФ в войне, Минск сразу отнёс себя в категорию агрессоров в глазах коллективного Запада. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мог ли Лукашенко поступить иначе – большой вопрос. После того как Запад и Украина (Украина даже раньше Запада) ввели масштабные санкции и фактическую авиаблокаду Беларуси, Минску стало, мягко говоря, гораздо труднее осуществлять внешнеполитический баланс и выступать с миротворческими инициативами, как он это сделал в 2014 году, обеспечив безопасность северной границы Украины и дав тем самым возможность ВСУ сконцентрироваться на Востоке. Вот он эффект от санкций, о котором многие рассуждали и продолжают рассуждать.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»