Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал решение о приостановке членства РФ в Совете Европы «хорошей возможностью» восстановить смертную казнь в стране.

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно… Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. <…> К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, может быть прерван диалог по стратегической стабильности. «Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Бараком Обамой и продленный Владимиром Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», — считает Медведев.

Он также не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и ЕС.

“Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается…”, – отметил замглавы Совбеза РФ.

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