Коронавирус разрушает нейроны в разных отделах мозга. Фот с сайта hi-news.ru

Из-за войны все забыли про коронавирус. Тем не менее в Республике Беларусь зарегистрированы – 5 тыс. 355 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 463 пациента.

Как сообщает Минздрав,  с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 913 тыс. 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 901 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

 

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