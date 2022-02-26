Из-за войны все забыли про коронавирус. Тем не менее в Республике Беларусь зарегистрированы – 5 тыс. 355 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 463 пациента.

Как сообщает Минздрав, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 913 тыс. 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 901 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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