Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину пойти на переговоры. В Кремле заявили, что готовы направить делегацию в Минск, сообщает BBC News.

“Хочу еще раз обратиться к президенту России. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей”, – сказал Зеленский.

Военные действия России на Украине он назвал “нападением на Европу” и призвал европейских лидеров принять более активное участие в происходящем.

“Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой”, – заявил Зеленский.

Ранее в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на пятницу, Зеленский заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с Украиной в Минск.

“Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь “ЛНР” и “ДНР”, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, – сказал Песков. – В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией”.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Зеленского во лжи и заявил, что Москва пойдет на переговоры с Киевом, как только украинские военные сложат оружие.

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