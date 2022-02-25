Президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что мобилизация объявлена «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Мобилизация будет длиться 90 дней.

Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. Кабинету Министров – обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, СБУ – осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время мобилизации.

Мобилизацию поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

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