Украинская армия продолжает защищать государство в одиночку, как и в четверг, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска всё ещё пытаются активизироваться на нашей территории”, – сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.

Он подчеркнул, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.

“Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны – все выполняют свои задания по максимуму”, – добавил Зеленский.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»