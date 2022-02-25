Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к гражданам страны заявил, что Украина готова обсудить нейтральный статус страны и гарантии невступления в НАТО. Речь Зеленского опубликована на официальном сайте президента 25 февраля, пишет Ukraina.ru.

Зеленский заявил, что на Украине готовы обсудить нейтральный статус страны, но при этом неизвестно, какие страны будут гарантировать ей безопасность.

«Сегодня мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс [НАТО — «Газета.Ru»] нас брать не хотят <…> Заявляю, что мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии?», — сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что успел провести переговоры с 27 лидерами стран Евросоюза. Об их результатах пока не сообщается.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»