В Минтруда разъяснили кое-какие важные нюансы, связанные с предоставлением отпусков.

«Народная Воля» обратила внимание на некоторые из них.

Когда должны выплатить отпускные?

Например, работник уходит в трудовой отпуск 10 числа. Какого числа ему должен быть выплачен средний заработок за время трудового отпуска?

Согласно статье 176 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.

Согласно части первой статьи 10 ТК, течение сроков, с которыми связываются возникновение, изменение или прекращение трудовых отношений, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено их начало, если ТК не предусмотрено иное.

Процессуальные сроки начинают исчисляться со следующего дня после календарной даты, которой определено их начало, а заканчиваются в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24.00 последнего дня срока.

Таким образом, при начале трудового отпуска 10 числа средний заработок за время трудового отпуска должен быть выплачен работнику не позднее 24.00 7 числа.

Можно ли уйти в отпуск на неделю?

Какая из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней?

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней (часть первая статьи 174 Трудового кодекса).

В соответствии с приведенной нормой при делении отпуска на части одна из его частей, то есть любая часть отпуска, должна быть не менее 14 календарных дней.

В связи с этим трудовой отпуск может быть разделен таким образом, что не первая, а другая часть отпуска будет не менее 14 календарных дней.

Что делать, если начальник не пускает в отпуск?

Наниматель отказывает в предоставлении трудового отпуска, запланированного графиком трудовых отпусков. Прав ли он?

Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым нанимателем, а также согласованным с профсоюзом, если такое согласование предусмотрено коллективным договором. При составлении графика трудовых отпусков наниматель учитывает мнение работника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск других работников, а также планирует очередность трудовых отпусков в соответствии с частью четвертой статьи 168 Трудового кодекса (часть первая статьи 168 Трудового кодекса).

График трудовых отпусков должен взаимно соблюдаться работником и нанимателем. При этом график отпусков отнесен к документу, который определяет трудовой распорядок (статья 194 Трудового кодекса).

Изменение сроков предоставления трудовых отпусков, запланированных графиком, возможно только в случаях, предусмотренных в части первой статьи 171 Трудового кодекса, в том числе с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.

Исключение предусмотрено статьей 172 Трудового кодекса, согласно которой наниматель вправе досрочно предоставить трудовой отпуск всем или отдельным категориям работников в случае неожиданной приостановки работы в связи с аварией, стихийным бедствием, необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим исключительным и заранее не предвиденным обстоятельствам.

Таким образом, в данной ситуации наниматель в одностороннем порядке не вправе изменить срок предоставления трудового отпуска работнику и отказать ему в предоставлении трудового отпуска в срок, запланированный графиком трудовых отпусков.

Непредоставление нанимателем трудового отпуска в запланированный графиком срок (при отсутствии согласия работника на изменение срока) будет нарушением прав работника.

В связи с этим за установлением данного факта работник может обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и его территориальные подразделения, профсоюз, суд.

Праздничные дни продлевают отдых?

Когда работник должен выйти на работу, если трудовой отпуск продолжительностью 9 календарных дней будет предоставлен со 2 марта 2022 года? Суббота и воскресенье у него выходные.

В соответствии с частью первой статьи 151 Трудового кодекса продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях (то есть включаются суббота и воскресенье).

Таким образом, по общему правилу, последний день отпуска должен был бы выпасть на 10 марта.

Вместе с тем частью второй названной статьи предусмотрено, что государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные президентом Республики Беларусь нерабочими, которые приходятся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Государственные праздники и праздничные дни, которые установлены и объявлены нерабочими, определены Указом президента Республики Беларусь от 26.03.1998 №157. В соответствии с ним 8 марта (День женщин) является нерабочим днем.

Таким образом, 8 марта не включается в дни трудового отпуска. Соответственно, последним днем отпуска будет не 10 марта, а 11 марта. Работнику необходимо выйти на работу в первый рабочий день, следующий за 11 марта. В данной ситуации первым рабочим днем будет 14 марта (суббота и воскресенье установлены для работника выходными дням).

А если заболел?

В период трудового отпуска работник болел с 29 апреля по 3 мая, что подтверждено листком нетрудоспособности. На сколько календарных дней следует продлить работнику трудовой отпуск?

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 171 Трудового кодекса трудовой отпуск может быть перенесен или продлен, в частности при временной нетрудоспособности работника.

Если временная нетрудоспособность наступает во время трудового отпуска, он продлевается на соответствующее число календарных дней либо по желанию работника неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года.

Поскольку в соответствии с частью второй статьи 151 Трудового кодекса в число календарных дней трудового отпуска не включается 1 мая (Праздник труда), временная нетрудоспособность совпала с четырьмя днями отпуска 29 и 30 апреля, 2 и 3 мая.

В связи с этим трудовой отпуск продлевается на четыре календарных дня.

А вот социальный отпуск без сохранения заработной платы, если в его период работнику был выдан листок нетрудоспособности, не продлевается.

Публикация из № 16 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»