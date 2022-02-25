Ученые создали самое большое в мире генеалогическое древо, которое связало около 27 миллионов человек по всему миру – как живых, так и умерших. Крупнейшее исследование показало в «беспрецедентных деталях», как люди по всему миру связаны друг с другом, сообщает mir24.tv со ссылкой на Science.

За последние 20 лет ученые выделили геномные данные сотен тысяч людей, как современных, так и доисторических. Это позволяет проследить происхождение генетического разнообразия человека и составить полную карту генетических связей людей по всему миру.

Но до последнего времени исследователи не могли объединить геномные данные из множества различных баз, так как алгоритма для обработки такого объема данных не существовало. Но команда Оксфордского университета применила новый метод, позволяющий легко комбинировать данные из нескольких источников.

Новое исследование объединило данные о современных и древних геномах человека из восьми различных баз. Оно включало, в общей сложности, 3609 отдельных последовательностей генома из 215 популяций.

Возраст древних геномов варьировался от 1000 до 100 тысяч лет. Образцы были найдены в различных регионах мира.

Ученые рассказали, что проводят реконструкцию геномов наших предков и формируют обширную сеть взаимосвязей. Это позволяет установить, когда и где жили архаичные люди.

«По сути, мы построили огромное генеалогическое древо, генеалогию всего человечества, которая максимально точно моделирует историю, породившую все генетические вариации, которые мы находим у людей сегодня», – отметил автор исследования, эволюционный генетик доктор Ян Вонг.

Самыми ранними предками современных людей, которых определила команда, были «очень вероятные» Homo erectus. Они жили около миллиона лет назад на территории современного Судана.

Известно, что Homo sapiens появились 250-300 тысяч лет назад, но они унаследовали частицы генома от этих древнейших популяций, существовавших гораздо раньше.

«Один важный вывод из нашей работы заключается в том, что люди, которых мы часто называем представителями «колыбели человечества», сами имели предков в далеком прошлом, и их потомки все еще среди нас сегодня», – отметили авторы.

Новый метод важен не только для изучения эволюции человека. Его можно применить ко всем живым существам, «от орангутанов до бактерий». По словам ученых, он будет полезен в медицинской генетике, чтобы отделить истинные связи между генетическими областями и болезнями от ложных.

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