Процедура приостановки членства в Совете Европы запускается, если один из его членов грубо нарушил принцип верховенства права. Инициаторами запуска процедуры в отношении России стали Украина и Польша.
Комитет министров Совета Европы решил приостановить членство России в этой организации в связи с проведением военной спецоперации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
«Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение исключить Российскую Федерацию из своего состава», — цитирует агентство Ди Майо.
«Италия считает это необходимой мерой в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права», — добавил он.
Премьер-министр Италии Матеуш Моравецкий в своем Twitter сообщил, что инициаторами процедуры стали Украина и Польша. «Окончательное решение неизбежно», — отметил Моравецкий.
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