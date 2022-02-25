Сколько белорусских туристов в Украине и как их эвакуируют?

В настоящий момент группы белорусских туристов, которые находятся в Буковеле, Трускавце, Львове, Киеве, пытаются вернуться из Украины. Поскольку все белорусско-украинские погранпереходы закрыты, белорусы будут переходить украинско-польскую границу и затем возвращаться в Беларусь через польско-белорусскую границу, пишет Onliner со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

— По данным наших опросов, в Украине сейчас примерно 250 белорусских туристов. Их эвакуируют туроператоры, автобусы стоят возле польской границы. Насколько мне известно, белорусов туда пропускают без шенген-виз. Пока никто в Беларусь из них не вернулся, поэтому подробнее про процедуру эвакуации сказать не могу, — отметил Руслан Сегенюк, председатель правления РСТО.

Как теперь летают самолеты в Египет, Дубай и Грузию

Регулярные рейсы из Беларуси в Египет вылетают практически по расписанию, самолет «Белавиа» делает большой крюк, облетая Украину (через Актау), и доставляет туристов на отдых.

Рейсы в Грузию совершаются по расписанию, на Flightradar также видно, что траектория рейса в Тбилиси проходит через территорию Казахстана — с большим облетом Украины. Рейсы «Белавиа» в Дубай совершаются по расписанию.

Один из самых горячих вопросов — отмененные рейсы арабского лоукостера Flydubai в Дубай и рейсы Turkish Airlines в Стамбул.

«Flydubai на этот момент прислал туроператорам отмены рейсов до 8 марта, но все может измениться, возможно, появятся дополнительные рейсы, программа может вернуться, либо отмена ее будет продлена на еще больший срок (в таких обстоятельствах перемены происходят ежечасно). Как известно, рейсы Flydubai обеспечивают полеты белорусов не только непосредственно в ОАЭ, но и со стыковками — на Мальдивы, Шри-Ланку, Занзибар. В создавшихся условиях перевозчик предложил вариант доставки и отправки белорусских туристов через Москву.

Также отмены рейсов произвел турецкий национальный перевозчик, совершающий полеты между Минском и Стамбулом, — Turkish Airlines. По информации на этот момент, отменены рейсы на два дня — 24 и 25 февраля. Авиакомпания в эти часы решает вопросы с переносами рейсов. Туроператоры советуют туристам, находящимся в Стамбуле, обращаться непосредственно в авиакомпанию», — говорится в сообщение РСТО.

МИД Беларуси рекомендует белорусам на территории Украины установить и поддерживать постоянный контакт с посольством Беларуси в Украине и главным консульским управлением белорусского внешнеполитического ведомства. Сообщалось, что ведется работа с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан. Телефоны горячей линии: +380 50 406-23-30; +375 17 379-47-71 и +375 17 379-26-73, consul@mfa.gov.by.

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