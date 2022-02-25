Ностальгия по империи?

И о том, как в специальном обращении к А.Лукашенко Сергей Костян жестко раскритиковал новую редакцию Конституции

Белорусский политический ландшафт рискует превратиться в многоголосый хор ностальгирующих по империи. О намерении создать политическую партию объявил «Белорусский славянский комитет».

«До конца марта текущего года на заседании президиума правления Белорусского славянского комитета создать рабочую группу по подготовке и перерегистрации общественного объединения «Белорусский славянский комитет» в партию «Белорусский славянский комитет» (партия БСК).

Руководителям областных и районных организаций до 1 июля текущего года провести перерегистрацию членов БСК и сдать в Президиум БСК списки перерегистрированных членов ОО «Белорусский славянский комитет» в партию «Белорусский славянский комитет», от каждой области и города Минска по 250 человек», – говорится в решении БСК.

Кто это?

Возглавляет БСК бывший депутат Палаты представителей Сергей Костян. В президиум также входит некогда одиозная журналистка Нина Чайка. Большим другом этой организации является небезызвестный российский политик Сергей Бабурин. Кстати, почетным членом организации был недавно умерший последний руководитель советской Белоруссии Анатолий Малофеев. Есть у организации и молодежное крыло.

Белорусский славянский комитет определяет свою миссию так: «Максимальное содействие объединению славянских народов, развитию славянской культуры, увеличению численности славян, построению славянской конфедерации, созданию справедливого общества, основанного на исконных славянских ценностях, в ладу с природой и другими народами».

Интересно, что некоторым членам БСК придется определиться, какую партию они всё-таки хотят создать. Так, первый заместитель председателя правления БСК Владимир Груздев является членом оргкомитета по созданию партии «Союз».

«Идея Всебелорусского народного собрания исковеркана, опошлена, испоганена»

Создание партии – это планы на ближайшую перспективу, но пока на повестке дня – референдум по изменению Конституции. Интересно, что Сергей Костян в специальном обращении к Александру Лукашенко жестко раскритиковал новую редакцию Основного закона.

«Идея Всебелорусского народного собрания исковеркана, опошлена, испоганена. Совершена подмена понятий, – написал Костян. – Вместо Всебелорусского народного собрания предложили депутатско-чиновничий клуб круговой поруки. Сравнительно небольшой республике, по размеру меньшей, чем Приморский или Хабаровский край в России, создали трехпалатный парламент из одних и тех же людей, где рука руку моет.

Более того, это очень удобная ловушка для отстранения Президента Лукашенко А.Г. от власти.

Уважаемый Александр Григорьевич! Вы не захотели прислушаться к нам в 2019 году, так прислушайтесь к голосу своего разума, а не к формальным установкам и голосу лести сейчас. Не спешите с референдумом. Никто не подаст в суд, если его проведете в конце марта. Не гоните лошадей галопом по Европе.

Вот еще не юридические перлы. Глава 4, статья 94. Сия статья гласит: «Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии Правительству либо двукратном отказе в даче предварительного согласия на назначение Премьер-министра».

Было бы проще эту статью убрать и записать, что Палата представителей не имеет права выражать вотум недоверия Правительству, а у депутатов есть право «и я тоже за».

Давно пора Государственный контроль преобразовать в народный контроль. Или так любите свой родной белорусский народ, что аж боитесь его. Нынешний Госконтроль сейчас работает как параллельный КГБ. А надо ли это?!

В общем и целом проект новой Конституции Республики Беларусь представляет собой духовно опустошенный документ. Я трое суток с карандашом в руках и словарями его изучал и перечитывал. Нет ни одной статьи, которая бы объединяла, сплачивала, цементировала белорусскую нацию, как и нет самой белорусской нации в предлагаемом проекте Конституции.

Данный проект Конституции наметившееся объединение белорусского общества снова расколет и довольно глубоко, если даже и выдадут, что за него проголосовало 83 процента граждан. Потому что не понятно, почему в случае непредвиденных обстоятельств с Президентом вся власть должна перейти к Председателю Совета Республики, а не к Премьер-министру.

Уважаемый Александр Григорьевич, французский государственный деятель генерал Де Голль говорил: «Если хочешь обмануть себя, поверь статистике».

Мы просим Вас взвесить все «за» и «против» по предложенному проекту Конституции.

Не то время, чтобы Вы могли оставить пост Президента Республики Беларусь, чтобы страна была ввергнута в политический хаос. Внесенный на столь кратковременное обсуждение и срочное принятие этого проекта Конституции, пролог к государственному хаосу, который уже не смогут, без кровопролития, остановить и Вооруженные Силы страны».

И тем не менее накануне референдума пленум правления БСК постановил:

«1. Ради сохранения в государстве правопорядка и стабильности убеждать наших граждан прийти на референдум и высказать свое мнение.

При любом раскладе итогов референдума не поддаваться на провокации, соблюдать законность, сохранять мир и поддерживать правопорядок, направить все свои силы и знания на созидательный труд. Сохраняя мир и правопорядок в Беларуси, мы будем способствовать укреплению и углублению строительства Союзного государства Беларуси и России, что в условиях дестабилизированного мирового сообщества означает укрепление братских отношений Беларуси с Россией».

Почему надо участвовать в мероприятии, которое может привести к «государственному хаосу», совершенно не понятно. Но, видимо, опытным номенклатурщикам важно хоть тушкой, хоть чучелом, но вскочить в вагон открывшихся возможностей. Белорусская власть сейчас озабочена борьбой с политическими оппонентами, и у тех, кто советует Александру Григорьевичу править вечно, есть шанс на реванш.

Иван СМОЛЯК.

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В ТЕМУ

Началось?

В московском храме великомученицы Ирины состоялись молебен и учреждение Оргкомитета по празднованию 250-летия Воссоединения Беларуси и России. Сообщается, что инициативу благословил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, призвав помнить о судьбоносном решении февраля 1772 года, «с которого началось освобождение белорусских земель от польского религиозно-политического ига и возвращение белорусов в православное общерусское Отечество». Речь – о разделе территории польско-литовского государства (первый раздел Речи Посполитой) между Прусским королевством, Российской империей и Габсбургской монархией. 19 февраля 1772 года в Вене была подписана секретная конвенция о первом разделе. Перед этим, 6 февраля 1772 года, в Санкт-Петербурге было заключено секретное соглашение между Пруссией (в лице Фридриха II) и Россией (в лице Екатерины II). В соответствии с этим документом Россия завладела польской частью Ливонии и частью нынешней Беларуси – до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Под власть российской короны тогда перешли территории площадью 92 тыс. кв.километров с населением 1.300.000 человек. Вот это событие и решили праздновать.

Оргкомитет возглавил российский политик, сопредседатель российско-белорусского движения «Союз» Сергей Бабурин. Учредителями оргкомитета также стали министр Евразийской экономической комиссии академик Сергей Глазьев, член Совета Федерации Франц Клинцевич, историк, инициатор идеи празднования Игорь Шишкин, журналист и телеведущий Борис Костенко, белорусский философ Лев Криштапович, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, координатор миссионерского общества Св. Иоанна Восторгова Мария Яцевич, а также журналисты, представители духовенства, офицерских и других организаций России и Беларуси.

Оргкомитет принял решение обратиться к Министерству просвещения России о необходимости пересмотра интерпретации событий 1772, 1793 и 1795 как «разделов Речи Посполитой». Мотивировка такая: «Поскольку в действительности со стороны Российской империи это были акты державной воли по освобождению единородной Белоруссии. Освобождение своего не может быть разделом чужого – Польшу делили немцы между Австрией и Пруссией, а русские освобождали единоверцев».

16 февраля в российском Институте стран СНГ даже состоялся «круглый стол» на тему «Воссоединение Белоруссии и России. К 250-летию освобождения Белой Руси от польского ига».

Напомним, что в январе Александр Лукашенко на совещании по вопросам исторической политики заявил: «Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой – оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов». Таким образом, новые исторические подходы к этой теме можно считать согласованными между Москвой и Минском.

Публикация из № 16 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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