Национальный банк Украины в пятницу, 25 февраля, вводит запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Также под запретом находятся валютные операции, «участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь».
Соответствующие изменения внесло правление регулятора в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».
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