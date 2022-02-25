Национальный банк Украины в пятницу, 25 февраля, вводит запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также под запретом находятся валютные операции, «участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь».

Соответствующие изменения внесло правление регулятора в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»